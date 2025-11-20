Anvisa autoriza Embrapa a realizar pesquisar com a cannabis

Embrapa recebe autorização da Anvisa para pesquisas com a cannabis / Crédito: JÚLIO CAESAR

Três pesquisas envolvendo o uso da cannabis no Brasil serão realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A autorização excepcional foi concedida na última quarta-feira, 19, por decisão da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As pesquisas serão focadas no uso da planta nas áreas da saúde, agropecuária e indústria. Nenhum produto resultante das pesquisas poderá ser comercializado. A Embrapa terá autorização apenas para envio de material vegetal para propagação em outras instituições de pesquisas autorizadas.

Antes de iniciar os estudos, no entanto, a Embrapa passará por uma inspeção presencial da Anvisa, e deverá cumprir uma série de requisitos para garantir segurança e controle do material. Após a visita, a agência poderá solicitar ajustes adicionais. Num primeiro momento, as pesquisas serão realizadas em rede pelas seguintes unidades da Embrapa: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (caracterização genética e formação de um banco de germoplasma com variedades coletadas, introduzidas e intercambiadas com instituições do Brasil e exterior); Embrapa Clima Temperado (melhoramento genético de cannabis para fins medicinais, sistemas de produção, uso de coprodutos e desenvolvimento de bioinsumos); Embrapa Algodão (melhoramento genético para fins industriais) e Embrapa Agroindústria Tropical (pós-colheita com foco na análise dos fitocanabinoides extraídos, o que resultará na criação de uma extratoteca, um banco de dados e um banco virtual de moléculas, além de avaliação de coprodutos da parte fibrosa no Laboratório de Tecnologia de Biomassa - LTB). Ao longo dos estudos, outras unidades da empresa poderão ser envolvidas na pesquisa.