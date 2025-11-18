Professor universitário é demitido após 44 denúncias de assédio

A defesa diz que vai recorrer à Justiça após professor ser demitido por casos de assédio / Crédito: Reprodução/Foar Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) demitiu por justa causa o professor Rafael Salatini de Almeida, do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Faculdade de Filosofia e Ciências, no campus de Marília (SP), após 44 denúncias de assédio feitas por estudantes. A decisão foi formalizada em 12 de novembro e publicada no Diário Oficial do estado, porém a defesa do concursado alega surto psiquiátrico.

Confira abaixo as denúncias dos alunos e a repercussão do caso. Leia mais PF deflagra operação para apurar ameaças de violência contra universidade federal Sobre o assunto PF deflagra operação para apurar ameaças de violência contra universidade federal As denúncias e as queixas dos alunos As reclamações foram protocoladas em maio de 2024 pelo Centro Acadêmico de Relações Internacionais “Diplomata Sérgio Vieira de Mello” na Ouvidoria da Unesp. Estudantes relataram comentários inapropriados em sala de aula, com frases de teor sexual, misógino, racista e xenófobo. Atenção: a seguir serão citadas frases de conteúdo explícito de assédio constantes nas denúncias contra Rafael Salatini de Almeida

Segundo os relatos, o professor teria dito: “só quando a mulher tira a calcinha, você descobre se ela é porca ou não” e “ninguém aguenta mais ver mulher com os peitos de fora, se você quer mostrar seus peitos, mostra para outro”. Além disso, os alunos afirmam que Almeida teria questionado alunas e alunos sobre valores para fazer sexo e feito insinuações sexuais. Algumas denúncias também mencionam falas racistas, como “africanos e latinos não usam o cérebro”, e xenofobia, com afirmações como “em Israel não tem estupro, pois as mulheres têm fuzil”.