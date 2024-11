Quem foi Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista negra do Brasil

Nascida em São Luís, no Maranhão, e filha do comerciante João Pedro Esteves e de mãe negra alforriada, Leonor Filipa, Maria Firmina teve grandes conquistas em vida, como ter sido a primeira mulher aprovada em um concurso público no Maranhão e ser considerada a primeira mulher negra a escrever um romance no Brasil .

Régia explica que o movimento abolicionista no Brasil começa no final da década de 1960. “Eu costumo dizer que em 1959 — quando o livro Úrsula foi lançado — ela lança um romance antiescravista”.

Mestre em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Régia Agostinho da Silva destaca que Firmina foi a primeira mulher negra a escrever um romance no Brasil. O livro “é considerado por muitos o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira ”.

Em relação ao segundo termo, a historiadora explica: “Os abolicionistas reivindicavam o fim imediato da escravidão”. Segundo ela, o abolicionismo é “um movimento social, coletivo", mas que era possível ser um antiescravista de forma solo . “Dentro do próprio movimento no Brasil havia diferenças: alguns abolicionistas aceitavam a abolição apenas com indenização”.

Segundo Régia, a obra de Maria Firmina é importante no contexto histórico e literário, pois os personagens cativos do livro aparecem como “sujeitos históricos”. “Nós que estudamos a obra de Maria Firmina, sabemos que os personagens Úrsula e Tancredos — ambos brancos —, são apenas um chamariz para a maioria das pessoas que liam romances naquela época, que eram mulheres”, explica.

E segundo ela, há uma construção de uma imagem de África, pela primeira vez no Brasil, de forma positiva. “A África de Maria Firmina dos Reis é oposta ao Brasil. Era a terra da liberdade. Embora a gente saiba que, historicamente, havia escravidão no continente africano”.

“Ao que se sabe, não foram encontradas nenhuma nota nos jornais maranhenses, noticiando ou marcando a contribuição dela. Isso também aconteceu com outras autoras do século 19”.

Luciana continua: “No mesmo momento em que essas mulheres estavam vivas e seus contemporâneos da imprensa tiveram seus textos debatidos pela crítica, ao mesmo tempo que elas falecem, caem no esquecimento pelo próprio desinteresse da crítica feita pelos homens em manter esses textos debatidos”, explica.

Um outro motivo para o silenciamento, seria o fato de Firmina ser uma mulher negra que debatia temáticas raciais à época. “Não foi uma temática privilegiada pela crítica”.

Maria Firmina dos Reis e a contribuição à literatura brasileira

Luciana também destaca a importância e contribuição de Maria Firmina à literatura nacional: “Ela coloca um ponto de inovação no cenário da literatura brasileira do século 19, em que os homens predominavam, com seus textos, discursos e pontos de vista. Podemos pautar a Maria Firmina com a construção das personagens negras enquanto personagens literárias com profundidade, reveladoras de projetos de vida — para essas personagens”.

De acordo com Luciana, o tratamento no ponto de vista nas vozes dos personagens, que Firmina faz, instaura no discurso literário do século 19, inovações que servem de contribuição até hoje.

Para ela, Firmina e suas obras podem ser debatidas no espaço acadêmico e escolar, servindo de base para crianças e adolescentes. “Ela também deveria fazer parte da formação das crianças, escolar. Se isso acontecer, ela será uma escritora tão debatida quanto outros autores do século 19 que são discutidos no ensino fundamental”.