Sem Trump, Lula abre a COP30 com apelo contra o negacionismo

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (ao centro), participa da cerimônia de abertura da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento acontece de 10 a 21 de novembro, e os 50 mil participantes terão a difícil tarefa de evitar o colapso da cooperação global em relação às mudanças climáticas. / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo, nesta segunda-feira, 10, para que se imponha uma "nova derrota para os negacionistas", ao inaugurar a COP30, em Belém. A conferência climática da ONU é realizada pela primeira vez com a ausência dos Estados Unidos, o segundo maior contaminante mundial. O cheiro de combustíveis fósseis que recebeu os negociadores da COP29 em Baku, no Azerbaijão, em 2024, deu lugar este ano à umidade da floresta. O objetivo da cúpula de Belém é salvar os esforços mundiais no combate ao aquecimento global.

"É o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas", disse o presidente no discurso inaugural do evento, no qual ressaltou que é "muito mais barato" combater as mudanças do clima do que travar guerras, acrescentou, em alusão aos conflitos atuais no planeta, como o da Ucrânia. Os Estados Unidos, primeira economia mundial e segundo maior emissor de gases de efeito estufa, atrás da China, se ausentaram em Belém: o presidente americano, Donald Trump, considera o aquecimento global como a "maior fraude" da história. Vários líderes mundiais, como o presidente francês, Emmanuel Macron, pediram na semana passada, durante uma cúpula prévia à COP, que se defenda "a ciência frente à ideologia". Esta será "uma das COP mais difíceis", resumiu Bill Hare, presidente do 'think tank' Climate Analytics. Ele cita "o contexto geopolítico, com os Estados Unidos em modo de negação climática".

Conhecer a Amazônia A sessão plenária da COP30 começou ao ritmo da música brasileira: a ministra da Cultura, Margareth Menezes, cantou e dançou "Emoriô", canção escrita por Gilberto Gil, ao lado de Fafá de Belém. Lula resistiu a todas as objeções para realizar a COP em Belém, que receberá cerca de 50.000 pessoas durante o evento, apesar da falta de hotéis e da disparada de preços das acomodações.