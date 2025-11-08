Entenda como se formou tornado que devastou cidade do Paraná

Entenda como se formou tornado que devastou cidade do ParanáVentos chegaram a 250 quilômetros por hora e tornado foi classificado em F3 na escala Fujita
O tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, no fim da tarde de sexta-feira, 7, foi formado durante o deslocamento de uma frente fria pelo estado paranaense. O fenômeno deixou seis mortos e um rastro de destruição.
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionou o deslocamento de uma frente fria.
O sistema foi associado ainda ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Com a combinação, diversos temporais severos foram registrados nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado.
Conforme o meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib, uma dessas tempestades foi classificada como supercélula. Esse tipo é caracterizado pela presença de uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem.
“Gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito de Iguaçu, causando danos bastante severos sobre a cidade. Foram registrados tombamentos de veículos, quedas de árvores inteiras e inclusive de casas de alvenaria. A classificação do tornado foi baseada na análise dos danos e também nas imagens do radar meteorológico do Simepar”, explicou Kneib.
O tornado foi classificado preliminarmente com o índice F2 dentro da escala Fujita, que mede a intensidade dos ventos e os danos associados ao fenômeno. Isso equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h.
No entanto, o Simepar mudou a classificação para F3, devido aos danos ainda maiores e aos ventos terem ultrapassado os 250 km/h de velocidade.
Massa fria deve derrubar temperaturas no Paraná e em Santa Catarina a partir de quarta-feira, 12
Depois do tornado, as condições de tempo no Paraná devem melhorar nos próximos dias. No entanto, a partir de quarta-feira, 12, deve voltar a chover no estado, mas não com a mesma intensidade. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Com isso, a temperatura deve cair na região devido à chegada de uma massa fria. O meteorologista do Inmet Danilo Siden explicou que a frente fria que causou as tempestades na Região Sul agora se desloca para o Sudeste e já levou chuva e rajadas de vento para Rio de Janeiro e São Paulo.
Agora, uma massa fria deve derrubar temperaturas no Paraná e em Santa Catarina.
“O que nós temos de destaque para o Paraná agora é o frio. Após a passagem da frente fria, temos o estacionamento de uma massa de ar frio na região. A partir da madrugada de hoje já teremos temperaturas bem baixas no Paraná e em Santa Catarina”, informou Danilo.
Em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14 mil habitantes e epicentro do tornado, a temperatura deve oscilar entre 13 e 22 graus Celsius (°C) neste sábado, 8, mas a medição mínima pode chegar a 11°C no domingo, 9. (Com Agência Brasil)