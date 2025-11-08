Ciclone causa danos em dez municípios gaúchos e 200 mil ficam sem luz

Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná / Crédito: Ari Dias/AEN

O ciclone extratropical que atingiu a região Sul do Brasil nessa sexta-feira, dia 7, causou estragos em, pelo menos, dez municípios gaúchos com chuvas de até 177 milímetros (mm) e ventos de até 95 quilômetros por hora (km/h), segundo boletim da Defesa Civil do estado publicado neste sábado, dia 8. A tempestade também deixou pelo menos 200 mil residências sem energia elétrica, segundo a Equatorial Energia, empresa responsável por um terço da energia no estado. A companhia informou que trabalha para restabelecer os serviços, dando prioridade a hospitais e unidades de abastecimento de água.