Projeto mapeia locais com vulnerabilidade climática e sugere soluções

Com a ajuda da inteligência artificial (IA), entre outras ferramentas, o projeto da Universidade Federal Fluminense (UFF) Riskclima identifica as áreas do Brasil mais vulneráveis aos extremos climáticos e os problemas sociais causados por eles. Com essas informações, são propostas soluções específicas para cada localidade para melhorar a qualidade de vida da população.

Por vezes, as soluções são simples, como um lembrete constante para a população beber água. “Isso pode salvar vidas”. Em áreas de ondas de calor intensas, é comum as pessoas infartarem, principalmente idosos, e a desidratação está entre os fatores negativos. Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o projeto Riskclima foi criado em 2022 e tem duração prevista até 2026. Os pesquisadores vêm observando o que está ocorrendo com o clima nas últimas seis décadas e fazendo projeções climáticas. “A ideia é criar um relatório executivo e, de alguma maneira, tentar fazer com que ele possa contribuir para criação de políticas públicas”, diz o coordenador do projeto Riskclima, Márcio Cataldi, professor do Laboratório de Monitoramento e Modelagem do Sistema Climático (Lammoc) da UFF. Como funciona o projeto Os pesquisadores do Riskclima investigam quais são os fenômenos extremos mais frequentes e mais intensos que podem, de acordo com a vulnerabilidade, ocasionar algum tipo de risco. A partir da avaliação dos perigos prevalecentes em cada zona do país analisada, é realizado um levantamento das ações cabíveis para mitigar o impacto climático em cada área.

Uma das ferramentas utilizadas no projeto, é a IA, usada para adequar os modelos climáticos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para uma realidade brasileira atual. O IPCC conta com modelos utilizados pelo mundo todo, que vão indicar a mudança climática daqui a 20 anos. A IA é utilizada para selecionar os modelos mais eficazes de previsão do clima presente. Por exemplo, se um modelo faz uma simulação satisfatória, mas subestima a chuva, a IA aprenderá e aplicará esse conhecimento num próximo cenário. Resultados encontrados Na Região Norte, por exemplo, onde vai ocorrer, na próxima semana, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no Pará, a pesquisa tem observado ondas de calor intenso. “A gente tem observado o aumento das ondas de calor e desenvolveu durante o projeto um índice de onda de calor, que tinha aplicado na Europa. Quando a gente aplica esse índice para o Brasil, para nossa surpresa, a região onde as ondas de calor estão mais intensas nos últimos dez anos foi a Região Norte. Elas aumentaram em todo o país, mas na Região Norte foi onde elas mais aumentaram. Então, isso foi um resultado que a gente não tinha conhecimento. Foi um pouco assustador, porque é a região onde você tem menos capacidade de adaptação”, explicou Cataldi nesta sexta-feira (7) à Agência Brasil.

Cataldi defende que a Região Norte tem que ser discutida por vários níveis de conhecimento. As populações mais ribeirinhas, mais tradicionais, não querem, por exemplo, ações muito invasivas. De acordo com o professor da UFF, essas populações estão acostumadas a lidar com a variabilidade natural do clima. “Então, não dá para você chegar com ventilador, um gerador elétrico para elas. Você tem que tentar trabalhar com soluções que elas aceitem. Mas, para isso, é preciso primeiro trabalhar com essas populações a nível de uma educação ambiental, mostrar que a variabilidade natural do clima que elas estão acostumados a lidar não existe mais. Todos os antepassados deles sempre lidaram com as oscilações do clima, mas a forma como o clima está oscilando hoje é diferente. Então, eles precisam sim de adaptações tecnológicas ou adaptações que sejam criativas, mas são adaptações diferentes. Esse é o primeiro desafio. São essas populações muito tradicionais”, apontou o professor. Enchentes no Sul Já na Região Sul, as chuvas são a maior preocupação. Ali, o projeto Riskclima analisa o aumento dos bloqueios atmosféricos. “Isso significa que quando a gente tem um bloqueio na Região Sudeste, as frentes frias não conseguem avançar para o Sudeste. Elas ficam paradas no Sul, como aconteceu em abril e início de maio do ano passado”. O pesquisador se refere às enchentes que deixaram 184 mortes no Rio Grande do Sul em 2024.

Márcio Cataldi lembrou que, este ano, o fenômeno aconteceu também, mas com menos intensidade. “O problema todo é que esse parece ser o padrão normal a partir de agora”. O pesquisador avaliou que precisa ser feito um levantamento, por exemplo, de áreas de inundação. Em Porto Alegre, por exemplo, grande parte das áreas inundadas são superfícies favoráveis a inundações normalmente, em razão da posição geográfica em que se encontram. Márcio Cataldi a tragédia fna cidade foi agravada pela falta de manutenção e inoperância das comportas comportas na capital gaúcha. Cataldi indicou que é necessário lidar com esses problemas de forma séria, criar políticas e trabalhar com a legislação para que essas políticas sejam continuadas. “Não pode ser uma coisa de um governo porque aí chega outro e diz que isso aqui não me interessa. Não pode ser”.