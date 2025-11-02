Vendaval derruba tenda de festa, um morre e 58 saem feridos em SP

Tragédia aconteceu durante a madrugada, no Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó

Leia também | Polícia de Pernambuco pede a transferência de líder de facção em Fortaleza

Um homem morreu e pelo menos 58 pessoas ficaram feridas após a tenda de um evento universitário ser atingida por um vendaval e desabar neste domingo, 2, em Regente Feijó, São Paulo. Tragédia aconteceu durante a madrugada, no Aeropark Clube de Voo Desportivo.

De acordo com o Correio Braziliense, a festa se tratava de uma celebração de formatura de estudantes de medicina. Estutura metálica teria sido derrubada por fortes ventos, que chegaram a 95 km/h.

Na ocasião, um homem identificado como Marcelo Giglio de Souza, empresário de 47 anos, foi atingido por um galho de uma árvore e sofreu traumatismo craniano. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Pelo menos outras 58 pessoas ficaram feridas com o desastre. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil foram mobilizadas para socorrer as vítimas.

Até o ínicio da tarde, cerca de cinco pessoas que foram atingidas permaneciam internadas. Não foi dado detalhes sobre o quadro de saúde de todas.