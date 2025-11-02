Rio: ninguém comparece em ação para ajudar famílias de mortos

Ação de assistência social aconteceu na cantina da Paróquia Bom Jesus da Penha, próximo ao local onde a operação foi realizada

Uma ação de assistência social organizada pela prefeitura do Rio de Janeiro para atender familiares dos mortos na operação deflagrada na última terça-feira, 28, nas comunidades do Complexo do Alemão e da Penha terminou sem adesão na manhã deste domingo, 2. As informações são do UOL.

A iniciativa ocorreu na cantina da Paróquia Bom Jesus da Penha, localizada a menos de um quilômetro da Praça São Lucas — ponto onde corpos foram enfileirados na última terça-feira, 28. Funcionários municipais permaneceram no local entre 8h e 12h, à disposição para receber parentes dos mortos, mas nenhum morador compareceu.

De acordo com a prefeitura, o objetivo era oferecer informações sobre serviços de apoio, como velório gratuito, benefícios assistenciais e emissão de segunda via de documentos.

Segundo dados da Polícia Civil, 117 pessoas morreram na operação. Até a tarde deste sábado, 1º, 109 corpos haviam sido identificados e oito ainda aguardavam reconhecimento. Entre os mortos, 39 eram de outros estados, como Pará, Amazonas, Goiás e Ceará.

