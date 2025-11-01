Últimos corpos de pessoas assassinadas em operação no Rio deixam o IML

Os familiares relatam alívio pelo fim da peregrinação atrás de filhos, primos e netos, mas também indignação com a tragédia.

Grávida de poucos meses, Karine Beatriz de 26 anos, esteve no IML para reconhecer o corpo do esposo, Wagner Nunes Santana, pai de seu bebê, após três dias de busca na mata. Na sexta, ela contou que ele foi retirado de dentro de um lago na Serra da Misericórdia, na Penha.

"Após três dias de buscas consegui localizar o corpo, mas alívio eu só vou ter com repostas para as perguntar que não vão calar: "de onde vem pena de morte, se existe presídio, presídio é apenas enfeite? Até quando vai isso? ", questionou o governo, sobre a alta letalidade das operações no Rio, nos últimos anos. "Temos crianças assustadas, uma comunidade abalada, é muita dor", desabafou.

Ela contou que, independente das razões que levaram o esposo para o crime, o companheiro era um pai de família, trabalhador, responsável pelo sustento da casa e o cuidado.