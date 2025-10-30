PCC é alvo de operação contra lavagem de dinheiro em Campinas

Foto de apoio ilustrativo. Imóveis e contas bancárias também foram bloqueados durante a operação / Crédito: Divulgação/PMSP

O Ministério Público e a Polícia Militar do estado de São Paulo lançaram nesta quinta-feira, 30, uma operação de combate à lavagem de dinheiro contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções do crime organizado do país, anunciou o MPSP. A mobilização em Campinas ocorre dois dias após a megaoperação policial mais letal do Brasil, que deixou pelo menos 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho (CV), facção criminosa dominante na cidade.

A imprensa local noticiou que quatro pessoas foram presas e uma morreu durante a operação. As autoridades ainda não confirmaram essa informação. Na operação de terça-feira no Rio, 117 suspeitos e quatro policiais morreram nos confrontos. As autoridades também efetuaram 113 prisões e apreenderam mais de uma tonelada de drogas e mais de cem armas. Organizações internacionais e da sociedade civil, como a Anistia Internacional, condenaram a ação policial.

"Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades", declarou Lula na rede X. "Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco", acrescentou. Lula citou como exemplo outra operação realizada em agosto, descrita pelas autoridades como a maior contra o crime organizado na história do país.