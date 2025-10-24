Operação frustra plano do PCC para matar promotores em São Paulo

Polícia e Ministério Público impedem atentado planejado pelo PCC em São Paulo / Crédito: Reprodução Ministério Publico de São Paulo

Um grupo ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) planejava assassinar autoridades públicas em São Paulo. A iniciativa, entretanto, foi frustrada após intervenções das forças policiais do Estado. Entre os alvos da facção estavam os promotores Roberto Medina e Lincoln Gakiya.

Operação Recon A Operação Recon é uma ofensiva coordenada por órgãos de segurança de São Paulo. A célula — que reúne a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic-8, a Unidade de Inteligência do Deinter-8, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Penal — frustrou o eventual atentado.

Sobre o plano criminoso

De acordo com as investigações, os mandantes e responsáveis pela coleta de dados fazem parte do PCC. Ambos também possuem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Os levantamentos em Presidente Venceslau foram encomendados por Welisson Rodrigo Bispo de Almeida — o “Corinthiana” — a Victor Hugo da Silva, conhecido como “VH” ou “Falcão”, que coletou dados sobre Roberto Medina e seus familiares. Os celulares coletados durante a investigação foram analisados. A perícia revelou áudios e prints que mostram negociações para a compra de fuzis. Dados de georreferenciamento extraídos dos aparelhos indicam localizações precisas em Presidente Prudente, inclusive da sede do Ministério Público no município.