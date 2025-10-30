Uso de drones por facções pode transformar conflito urbano em batalha aérea, diz pesquisador

AFP via Getty Images Vista da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, na quarta-feira O uso por integrantes do Comando Vermelho (CV) de drones armados para atacar as forças de segurança durante a Operação Contenção no Rio de Janeiro na terça-feira (28/10) indica um ponto de inflexão no tipo de confronto urbano travado entre o Estado e o crime organizado, aponta o ex-policial e pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Roberto Uchôa. "O que aconteceu ontem no Brasil deixou evidente que o campo de batalha mudou, agora vai se disputar o céu", afirma Uchôa, que também é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo o especialista, o Estado não tem mais a supremacia do espaço aéreo urbano como no passado, com organizações criminosas com amplo acesso a drones e ao conhecimento técnico necessário para transformá-los em armas. Ainda de acordo com Uchôa, os traficantes estão próximos de dominar a tecnologia dos drones de primeira pessoa (First Person View – FPV), que permite ataques mais precisos e mortíferos. "Já trabalhei na Polícia Civil e na Polícia Federal, mas não queria estar na rua nesse momento", diz o pesquisador. "Tenho preocupações sérias com essa nova realidade." "Esses equipamentos são fabricados majoritariamente na China e vendidos livremente. É muito fácil comprar ou importar. Mesmo que se tente restringir, há manuais online para fabricá-los com impressoras 3D", afirma.

Traficantes do Comando Vermelho usam drone para atacar polícia durante operação no Rio

Megaoperação contra Comando Vermelho no Rio: polícia confirma 119 mortos; moradores recolhem mais de 50 corpos

O que é GLO, que está na mesa do governo em crise do Rio? Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram os veículos aéreos não tripulados sobrevoando os policiais e lançando granadas durante a ação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. A operação, que envolveu cerca de 2,5 mil policiais, deixou mais de 121 pessoas mortas, incluindo 4 policiais, e 113 presos, segundo os números oficiais das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro. A ação da terça-feira foi a operação policial mais letal já registrada no país. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança.

O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas. "É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones", declarou Cláudio Castro. Não há informações sobre feridos após os lançamentos. De ferramenta de espionagem a arma letal O uso de drones pelo CV já era monitorado pela polícia. Há registros de traficantes da organização criminosa usando o equipamento para monitorar e planejar um ataque à milícia do Jardim Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em julho.

Antes disso, as autoridades já haviam identificado a utilização de drone para lançar uma granada por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), organização rival do CV, na comunidade da Congonha, em Turiaçu (RJ). Mas segundo Uchôa, essa foi a primeira vez que drones armados foram usados para atacar as forças de segurança. O pesquisador relaciona o ato com uma rápida e perigosa curva de aprendizado sobre técnicas de conflito. O processo começou há anos, mas atingiu um novo patamar com o uso de explosivos e passou por três grandes fases de evolução: primeiro, os drones eram usados para transporte de drogas ou objetos em presídios, ou através de fronteiras.