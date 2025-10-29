Licença menstrual: o projeto foi aprovado? Entenda

Após aprovação na Câmara dos Deputado, o projeto de licença menstrual segue para votação no Senado / Crédito: Freepik

Proposta que permite o afastamento associado ao ciclo menstrual sem prejuízo salarial foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta terça, 28. A regra permite licença menstrual de até dois dias consecutivos por mês. Apresentando um laudo médico que comprove os sintomas, será um direito para as funcionárias do setor privado, estagiárias e empregadas domésticas.

Inicialmente, no Projeto de Lei 1249/22, foram sugeridos até três dias de afastamento. Na adaptação, reduziu para dois. Além disso, foram acrescentadas sugestões das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Administração e Serviço Público. A relatora Marcivania define a proposta como um instrumento de prevenção e equidade na área de saúde ocupacional da legislação trabalhista, que, segundo ela, é “historicamente concebida sob uma lógica masculina que pouco incorporou as especificidades das mulheres”.