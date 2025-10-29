Licença menstrual: o projeto foi aprovado? Entenda

Licença menstrual foi aprovada? Entenda projetoA proposta de uma licença menstrual de até dois dias consecutivos por mês foi discutida na Câmara dos Deputados nesta terça, 28; entenda como funciona
Proposta que permite o afastamento associado ao ciclo menstrual sem prejuízo salarial foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta terça, 28. A regra permite licença menstrual de até dois dias consecutivos por mês.
Apresentando um laudo médico que comprove os sintomas, será um direito para as funcionárias do setor privado, estagiárias e empregadas domésticas.
“Cerca de 15% das mulheres enfrentam sintomas graves, com fortes dores na região inferior do abdômen e cólicas intensas, que chegam, muitas vezes, a prejudicar a rotina”, argumentou a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) ao apresentar o texto original do projeto à Câmara.
Para virar lei, a proposta deverá ter o voto da maioria no Senado, para onde já foi encaminhada. Em seguida, precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Licença Menstrual: entenda o projeto
O projeto de lei aprovado foi do texto alterado da deputada Jandira, proposto em 2022. A versão aprovada é da deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), relatora do projeto.
Inicialmente, no Projeto de Lei 1249/22, foram sugeridos até três dias de afastamento. Na adaptação, reduziu para dois.
Além disso, foram acrescentadas sugestões das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Administração e Serviço Público.
A relatora Marcivania define a proposta como um instrumento de prevenção e equidade na área de saúde ocupacional da legislação trabalhista, que, segundo ela, é “historicamente concebida sob uma lógica masculina que pouco incorporou as especificidades das mulheres”.
Licença Menstrual: próximos passos para aprovação
Agora, o texto foi encaminhado para uma votação no Senado. Caso aprovado, segue para a sanção do presidente Lula, se tornando lei com a sua aprovação.
Com a alteração da relatora do projeto, também foi incrementado que o prazo de validade, apresentação e renovação do laudo serão exercidos pelo Poder Executivo, que analisará cada caso apresentado.
Com a lei de dois dias de licença menstrual aprovada, outras serão alteradas, segundo a Câmara dos Deputados; confira:
- Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): sobre o que trata as faltas justificadas;
- Lei do Estágio: assegurando o direito de afastamento às estagiárias;
- Lei Complementar 150/15 (contrato de trabalho doméstico): incluindo o direito de afastamento às empregadas domésticas