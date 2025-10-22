Caso Ninho do Urubu: Justiça absolve todos os réus por falta de provas

Em nota enviada ao O POVO, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que irá recorrer da decisão / Crédito: Arte/Agência Brasil

Passados quase sete anos desde o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, no Centro de Treinamento do Flamengo, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu absorver todos os réus envolvidos no caso onde morreram 10 adolescentes atletas do Flamengo. A decisão foi proferida nesta terça-feira, 21, pela 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, e assinada pelo juiz Tiago Fernandes de Barros. Na sentença, o magistrado destacou que não houve provas suficientes de que os acusados tenham agido de forma direta para a ocorrência do incêndio.

Segundo a decisão, nenhum deles criou “risco juridicamente relevante” que justificasse responsabilização criminal apenas pelo cargo que ocupavam, sem comprovação efetiva de ação ou omissão determinante para o resultado. LEIA MAIS| Ninho do Urubu: jogadores morreram lutando pela vida no CT do Flamengo, revela livro

Denúncia do Ministério Público e alegações

Em 2021, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou 11 pessoas pelos crimes de “incêndio culposo” qualificado pelos resultados de morte e “lesão grave”. A promotoria alegou descumprimento de normas técnicas, ocultação das reais condições das instalações, falta de manutenção elétrica e ausência de plano de evacuação. No entanto, a decisão ainda permite recurso. O órgão apontou descumprimento de normas técnicas regulamentares, ocultação das reais condições das construções existentes no local, falta de manutenção adequada das estruturas elétricas que forneciam energia aos contêineres e ausência de plano de socorro e evacuação em caso de incêndio.

Em agosto de 2023, quatro anos após a morte dos adolescentes, a Justiça realizou a primeira audiência de instrução e julgamento do processo criminal. Ao longo dos anos, alguns réus foram excluídos do caso. Entre eles, o ex-presidente do Flamengo e atual deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ), devido à prescrição. A Justiça considerou que o dirigente, hoje com 71 anos, não poderia mais ser punido, o que levou ao encerramento do processo em relação a ele. MPRJ vai recorrer da decisão que absolveu os réus

Em nota enviado ao O POVO, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que irá recorrer da decisão que absolveu os sete réus do caso Ninho do Urubu. A Promotoria de Justiça junto à 36ª Vara Criminal vai apresentar recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

O órgão reiterou que, nas alegações finais apresentadas à Justiça — em um documento de 106 páginas —, demonstrou de forma detalhada, com base em laudos técnicos, documentos oficiais e depoimentos de testemunhas, que o incêndio foi resultado de “falhas estruturais e administrativas amplamente conhecidas e ignoradas pelos responsáveis pela gestão do centro de treinamento do Flamengo”. Na nota, o Ministério Público reafirma a “consistência técnica” da denúncia apresentada e rejeita interpretações que minimizem a gravidade dos fatos ou a robustez das provas produzidas. Réus absolvidos na decisão desta terça-feira

Inicialmente, 11 pessoas respondiam pelos crimes. Outros sete foram absolvidos nesta terça-feira, 21, são eles: Antônio Márcio Mongelli Garotti, Marcelo Maia de Sá, Edson Colman da Silva, Cláudia Pereira Rodrigues, Danilo da Silva Duarte, Fábio Hilário da Silva e Weslley Gimenes.

Além de Eduardo Bandeira de Mello, outros três acusados já haviam obtido decisões favoráveis antes da sentença desta semana:

- Luiz Felipe Almeida Pondé, engenheiro contratado para concluir as obras do CT1, vinculado à Diretoria de Patrimônio — a Justiça rejeitou a denúncia do MPRJ;

- Carlos Renato Mamede Noval, diretor da base do Flamengo — a Justiça rejeitou a denúncia do MPRJ;

- Marcus Vinicius Medeiros, monitor noturno do alojamento — absolvido sumariamente, com decisão mantida após recurso. Relembre o que aconteceu O incêndio ocorreu na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, no alojamento do Ninho do Urubu, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O fogo matou dez jovens atletas e deixou três adolescentes com ferimentos graves. Outros dezesseis atletas conseguiram escapar, saindo por uma única porta em meio à fumaça intensa.