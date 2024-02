Ninho do Urubu: jogadores morreram lutando pela vida no CT do Flamengo, revela livro

Segundo ela, os dez jovens morreram lutando pela própria vida — e pelas vidas dos 14 colegas que estavam no local. A afirmação da jornalista difere da versão divulgada na época do acidente, quando especulou-se que eles morreram na madrugada enquanto dormiam, intoxicados pela fumaça.

O livro “Longe do Ninho”, recém-lançado pela jornalista Daniela Arbex, revela informações desconhecidas pelas famílias dos adolescentes. Dez jogadores com idades entre 14 e 17 anos morreram em incêndio no Centro de Treinamento (CT) do Flamengo, em 8 de fevereiro de 2019.

Autora teve que contar às famílias a verdade sobre a morte dos adolescentes

Arbex ficou encarregada de contar aos pais a verdade sobre como se deu a morte dos garotos naquele dia. Em entrevista à Folha de São Paulo, ela afirma que foi o momento mais difícil da produção da obra.

Daniela também publicou livros sobre o incêndio na Boate Kiss e o desastre de Brumadinho. A escritora acredita que essas obras “jogam luz sobre episódios que muitas vezes acabam caindo no esquecimento”.



Ninho do Urubu: Livro aponta para a impunidade no caso

“Longe do Ninho” aponta que, dos R$ 800 milhões investidos no time principal do Flamengo desde o episódio, menos de 3% foram gastos com a indenização às famílias dos mortos. O clube, inclusive, não quis comentar o ocorrido para o livro.

Oito pessoas já foram indiciadas pelo acidente, em junho de 2019. No entanto, os agentes públicos, que deveriam ter fiscalizado as instalações, e os dirigentes do Flamengo, que já tinham sido alertados para a falta de segurança nas cabines, não foram responsabilizados.