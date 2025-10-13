Extrativismo sustentável na Amazônia é tema do Caminhos da Reportagem

Nesta segunda-feira (13), aexibe, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema “Expedição Ituxi: a Amazônia que Sobrevive”.

Criada em 2008 pelo governo federal, a reserva ocupa área de 7,7 mil km², o equivalente a seis vezes o município do Rio de Janeiro, e surgiu a partir da demanda de comunidades tradicionais que vivem na região. A ideia foi permitir que a população pudesse sobreviver dos recursos da floresta sem comprometer sua sustentabilidade.

Vanderleide Souza, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conta que a iniciativa surgiu de uma necessidade local. “A Reserva Ituxi estava sendo atacada pelo Sul, por grilagem de terras. E, com isso, estávamos perdendo nossa terra”, disse.

De acordo com os responsáveis, são permitidas atividades como pesca, coleta de frutos e sementes e até mesmo o corte de árvores. No entanto, tudo é feito de forma controlada, para evitar que os recursos se esgotem e para que a natureza tenha tempo de se recuperar sem deixar cicatrizes no ecossistema.