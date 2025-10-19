Incêndio no Paraná: bombeiro que resgatou vítimas tem alta hospitalar

Incêndio no Paraná: o sargento Edemar de Souza Migliorini (centro) recebeu alta hospitalar no sábado, 18 / Crédito: Divulgação | SESP

Após três dias de internação, o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini recebeu alta hospitalar no sábado, 18. O bombeiro fez parte da equipe que resgatou as vítimas de um incêndio no Edifício João Batista em Cascavel, Paraná, na última quarta-feira, 15. O caso chamou a atenção de internautas devido ao vídeo que registra uma mulher pendurada para fora do prédio, tentando salvar a mãe e o primo de 4 anos, enquanto se equilibra no suporte do ar-condicionado. A família foi socorrida pelo sargento.

Segundo o informe do governo paranaense, o militar sofreu queimaduras de terceiro grau durante o resgate de moradores no 13º andar do condomínio. Migliorini seguia internado em observação e foi visitado pelo secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, na quinta-feira, 16. "Visitei o sargento Migliorini no hospital em que ele está internado para parabenizá-lo pelo ato heroico no salvamento de duas mulheres e uma criança no incêndio de ontem. Sofreu algumas queimaduras, mas graças a Deus está vivo e recebendo atendimento. Ele é um orgulho para o Estado", declarou Teixeira. O sargento integra o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), e participou da operação ao lado de equipes de combate a incêndio e resgate.

Outro profissional, o cabo Leandro Batista, ficou ferido, apresentando queimaduras nas mãos. Ele foi liberado após o primeiro atendimento. Incêndio no Paraná: relembre o caso e sua repercussão

O incêndio no município de Cascavel foi registrado em um prédio no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no Bairro Country, na quarta-feira, 15. Com a constatação das chamas, o local foi evacuado e viaturas se deslocaram para o combate ao fogo. As vítimas encontradas no apartamento incendiado foram encaminhadas para unidades hospitalares. Uma mulher de 51 anos teve queimaduras na face, vias aéreas, braços e pernas, enquanto a criança teve queimaduras na pelve, pernas e mãos.

Ainda segundo informações compartilhadas pelo Governo do Paraná, uma terceira mulher foi resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros em estado grave.


