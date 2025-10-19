Desabamento em Olinda deixa vítimas soterradas e ao menos um morto

Desabamento deixa vítimas em Olinda. Samu que foi acionado às 7h32 para atender uma ocorrência com múltiplas vítimas / Crédito: Gabriel Ferreira / JC Imagem

Uma explosão de gás provocou o desabamento de oito casas, sendo cinco térreas e três no andar superior, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na manhã deste domingo, 19. Segundo informações do Samu Metropolitano do Recife, o incidente deixou, até o momento, uma pessoa morta e quatro feridas.

De acordo com a corporação, duas crianças e uma mulher foram encaminhadas para a UPA Olinda, enquanto um homem foi transferido ao Hospital da Restauração, no Recife. A área foi isolada para as operações de busca e o controle de possíveis novos focos de incêndio. Operação de resgate O Samu informou que foi acionado às 7h32 para atender uma ocorrência com múltiplas vítimas.

Para o resgate, foram mobilizados veículos de emergência, entre ambulâncias de suporte básico e avançado, além de viaturas do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também foi acionada, assim como o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deu apoio ao transporte aéreo das vítimas. Nota do Samu na íntegra "O Samu Metropolitano do Recife informa que foi acionado às 7h32 deste domingo (19) para atender um incidente com múltiplas vítimas no bairro de Ouro Preto, Olinda, envolvendo uma explosão.

Foram enviados Helicóptero da PRF e 14 viaturas, entre ambulancias de suporte básico e avançado do Samu, viaturas auto bomba tanque, auto de busca e salvamento e auto bomba salvamento do Corpo de Bombeiros, além da Polícia Militar. Até o momento, foi identificado um óbito no local e quatro pessoas foram removidas para unidades de saúde: duas crianças e uma mulher para a UPA Olinda, e um homem para o Hospital da Restauração". Nota do Corpo de Bombeiros na íntegra "O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado na manhã deste domingo (19) para atender a uma ocorrência de desabamento no bairro de Ouro Preto, em Olinda.

Foram enviadas ao local nove viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional, com um total de 33 bombeiros atuando na ocorrência, além de equipes com cães de busca. Até o momento, cinco vítimas foram resgatadas — três adultos e duas crianças —, sendo uma vítima encontrada em óbito. Os cães seguem realizando varreduras na área em busca de possíveis outras vítimas. O local foi isolado pela Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 1º BPM, que atua no apoio com quatro viaturas. Um equipe da Defesa Civil Estadual acompanha os trabalhos de busca e salvamento e, posteriormente, fará avaliação estrutural da edificação, em cooperação com a Defesa Civil do município de Olinda. Uma equipe do Instituto de Criminalística também já se encontra no local para a realização da perícia relacionada à vítima fatal. Após o encerramento das buscas e a liberação do imóvel pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, será dada continuidade às demais perícias na estrutura.