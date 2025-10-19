Carteira nacional docente: saiba o que é e como solicitar

A iniciativa tem como objetivos fortalecer a formação docente; incentivar o ingresso de professores no ensino público; e valorizar os profissionais do magistério. / Crédito: Reprodução/Agência Gov

O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza para professores de todo o País a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), um documento de identificação oficial que reconhece a atuação de educadores da rede pública e privada. Gratuita e com validade de dez anos, a carteira é aceita em todo o território nacional e pode ser solicitada por docentes de todos os níveis e etapas da educação.

Confira o passo a passo para garantir o documento: 1. Acesso ao sistema O professor deve acessar o portal Mais Professores e fazer login com a conta gov.br. Na página inicial, é preciso clicar em “Solicitar CNDB” para iniciar o processo. 2. Verificação dos dados pessoais Caso o docente atenda aos critérios, o sistema exibirá automaticamente suas informações pessoais, vínculos com instituições de ensino e dados de filiação. É necessário conferir tudo com atenção.

Se estiver tudo correto, clique em “Confirmar dados”. Em caso de erro, o professor deverá entrar em contato com a instituição empregadora para corrigir as informações antes de prosseguir. 3. Preenchimento dos dados de contato O próximo passo é informar o endereço completo, e-mail e telefone. Todos os campos são obrigatórios. Após preencher, basta clicar em “Confirmar” para avançar.