Carteira nacional docente: saiba o que é e como solicitar

Carteira nacional docente: saiba o que é e como solicitarProfessores da rede pública e privada podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil. O documento é gratuito, vale por 10 anos e garante benefícios
O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza para professores de todo o País a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), um documento de identificação oficial que reconhece a atuação de educadores da rede pública e privada.
Gratuita e com validade de dez anos, a carteira é aceita em todo o território nacional e pode ser solicitada por docentes de todos os níveis e etapas da educação.
Além de identificar o profissional, a CNDB também garante acesso facilitado a benefícios, como:
- meia-entrada em cinemas, teatros e eventos culturais;
- descontos de até 15% em hotéis; e
- condições especiais em cartões de crédito e lojas parceiras do programa Mais Professores para o Brasil.
Para solicitar a carteira, o docente deve possuir CPF regularizado junto à Receita Federal e estar em exercício da atividade docente em uma instituição de ensino reconhecida.
Como solicitar a Carteira Nacional Docente
O pedido de emissão da CNDB é feito exclusivamente pelo sistema Mais Professores, do MEC. O processo é simples e totalmente digital.
Confira o passo a passo para garantir o documento:
1. Acesso ao sistema
O professor deve acessar o portal Mais Professores e fazer login com a conta gov.br. Na página inicial, é preciso clicar em “Solicitar CNDB” para iniciar o processo.
2. Verificação dos dados pessoais
Caso o docente atenda aos critérios, o sistema exibirá automaticamente suas informações pessoais, vínculos com instituições de ensino e dados de filiação. É necessário conferir tudo com atenção.
Se estiver tudo correto, clique em “Confirmar dados”.
Em caso de erro, o professor deverá entrar em contato com a instituição empregadora para corrigir as informações antes de prosseguir.
3. Preenchimento dos dados de contato
O próximo passo é informar o endereço completo, e-mail e telefone. Todos os campos são obrigatórios. Após preencher, basta clicar em “Confirmar” para avançar.
4. Envio da foto
Na tela seguinte, o professor deve enviar uma foto atual conforme as orientações disponíveis no link “Orientações para a coleta da foto”. Após selecionar o arquivo, clique em “Enviar foto”.
5. Prévia e confirmação da emissão
O sistema exibirá uma prévia digital da CNDB com todos os dados e a foto. É essencial revisar tudo antes de confirmar.
Se estiver correto, clique em “Confirmar emissão”. Caso haja algum erro, selecione “Ajustar informações” e corrija antes de prosseguir.
Observação: após a confirmação final, não será possível alterar os dados.
6. Download da carteira digital
Após a confirmação, a versão digital da CNDB será disponibilizada para download imediato. O documento já garante o acesso a todos os benefícios do programa.
Programa Mais Professores para o Brasil
Instituído pelo Decreto n.º 12.358/2025, o Mais Professores para o Brasil foi criado para reconhecer o papel essencial dos docentes na educação e fortalecer a valorização da categoria.
O programa pretende atender cerca de 2,7 milhões de professores em todo o país, com iniciativas como:
- Pé-de-Meia Licenciaturas;
- Bolsa Mais Professores;
- Prova Nacional Docente;
- Portal de Formação;
- e parcerias com bancos públicos e ministérios para ampliar benefícios.
Entre os objetivos do programa estão o incentivo à formação docente, o ingresso de novos profissionais no ensino público e a valorização contínua da carreira.
Serviço – Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB)
- Onde solicitar: maisprofessores.mec.gov.br
- Quem pode solicitar: Professores da rede pública e privada em atividade
- Custo: Gratuito
- Validade: 10 anos
- Disponibilidade: Versão digital para download imediato
