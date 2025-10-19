Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carteira nacional docente: saiba o que é e como solicitar

Professores da rede pública e privada podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil. O documento é gratuito, vale por 10 anos e garante benefícios
Autor Izabele Vasconcelos
O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza para professores de todo o País a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), um documento de identificação oficial que reconhece a atuação de educadores da rede pública e privada.

Gratuita e com validade de dez anos, a carteira é aceita em todo o território nacional e pode ser solicitada por docentes de todos os níveis e etapas da educação.

Além de identificar o profissional, a CNDB também garante acesso facilitado a benefícios, como:

  • meia-entrada em cinemas, teatros e eventos culturais;
  • descontos de até 15% em hotéis; e
  • condições especiais em cartões de crédito e lojas parceiras do programa Mais Professores para o Brasil.

Para solicitar a carteira, o docente deve possuir CPF regularizado junto à Receita Federal e estar em exercício da atividade docente em uma instituição de ensino reconhecida.

Como solicitar a Carteira Nacional Docente

O pedido de emissão da CNDB é feito exclusivamente pelo sistema Mais Professores, do MEC. O processo é simples e totalmente digital.

Confira o passo a passo para garantir o documento:

1. Acesso ao sistema

O professor deve acessar o portal Mais Professores e fazer login com a conta gov.br. Na página inicial, é preciso clicar em “Solicitar CNDB” para iniciar o processo.

2. Verificação dos dados pessoais

Caso o docente atenda aos critérios, o sistema exibirá automaticamente suas informações pessoais, vínculos com instituições de ensino e dados de filiação. É necessário conferir tudo com atenção.

Se estiver tudo correto, clique em “Confirmar dados”.

Em caso de erro, o professor deverá entrar em contato com a instituição empregadora para corrigir as informações antes de prosseguir.

3. Preenchimento dos dados de contato

O próximo passo é informar o endereço completo, e-mail e telefone. Todos os campos são obrigatórios. Após preencher, basta clicar em “Confirmar” para avançar.

4. Envio da foto

Na tela seguinte, o professor deve enviar uma foto atual conforme as orientações disponíveis no link “Orientações para a coleta da foto”. Após selecionar o arquivo, clique em “Enviar foto”.

5. Prévia e confirmação da emissão

O sistema exibirá uma prévia digital da CNDB com todos os dados e a foto. É essencial revisar tudo antes de confirmar.

Se estiver correto, clique em “Confirmar emissão”. Caso haja algum erro, selecione “Ajustar informações” e corrija antes de prosseguir.

Observação: após a confirmação final, não será possível alterar os dados.

6. Download da carteira digital

Após a confirmação, a versão digital da CNDB será disponibilizada para download imediato. O documento já garante o acesso a todos os benefícios do programa.

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Programa Mais Professores para o Brasil

Instituído pelo Decreto n.º 12.358/2025, o Mais Professores para o Brasil foi criado para reconhecer o papel essencial dos docentes na educação e fortalecer a valorização da categoria.

O programa pretende atender cerca de 2,7 milhões de professores em todo o país, com iniciativas como:

  • Pé-de-Meia Licenciaturas;
  • Bolsa Mais Professores;
  • Prova Nacional Docente;
  • Portal de Formação;
  • e parcerias com bancos públicos e ministérios para ampliar benefícios.

Entre os objetivos do programa estão o incentivo à formação docente, o ingresso de novos profissionais no ensino público e a valorização contínua da carreira.

Serviço – Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB)

  • Onde solicitar: maisprofessores.mec.gov.br
  • Quem pode solicitar: Professores da rede pública e privada em atividade
  • Custo: Gratuito
  • Validade: 10 anos
  • Disponibilidade: Versão digital para download imediato

