Anvisa proíbe suplementos de composição desconhecida; veja quais

Anvisa proíbe suplementos por efeito adverso e composição desconhecidaDois suplementos alimentares foram proibidos pela Anvisa. Confira quais são os produtos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a circulação de dois suplementos alimentares nessa terça-feira, 16. O órgão aponta que origem e composição dos produtos são desconhecidas.
Confira os detalhes da proibição do Ki-Fit-Turno e do Zempyc:
Apreensão do suplemento Ki-Fit-Turbo
A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo após receber relatos de efeitos adversos graves. Comorbidades como taquicardia, desconforto torácico compressivo, náuseas, vômitos e diarreia foram relacionadas ao produto.
Segundo medida publicada no Diário Oficial da União nessa terça-feita, 16, o suplemento alimentar possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde.
Com a decisão, passam a ser proibidos a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do Ki-Fit-Turbo.
Apreensão do suplemento Zempyc
A Anvisa também determinou a apreensão do Zempyc Natural, suplemento vendido em cápsulas, por origem e composição desconhecidas.
A ação fiscal foi adotada após a empresa que consta no rótulo do suplemento, a Sorocaps Indústria Farmacêutica, declarar que não produz nenhuma mercadoria chamada "Zempyc".
Segundo a agência, o produto também está sendo divulgado de forma irregular. Propagandas de suplementos alimentares não podem relacionar o uso do produto com efeito emagrecedor, queima de gordura, redução de apetite, aceleração de metabolismo, de energia e disposição.
Apreensão dos suplementos: o que fazer?
Por se tratar de produtos irregulares, a Anvisa alerta que os suplementos não possuem nenhuma garantia sobre a sua origem, qualidade, segurança ou eficácia e apresentando riscos à saúde.
Devido às circunstâncias, a agência não recomenda a utilização dos produtos.
A Anvisa solicita que qualquer pessoa que identificar o Ki-Fit-Turbo e o Zempyc, deve denunciar à Agência pelos Canais de Atendimento.