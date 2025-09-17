Anvisa proíbe suplementos de composição desconhecida; veja quais

Imagem de apoio ilustrativo. Sob denúncia de efeitos adversos graves e outras irregularidades, a Anvisa recolheu dois suplementos alimentares / Crédito: Halfpoint / Adobe Stock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a circulação de dois suplementos alimentares nessa terça-feira, 16. O órgão aponta que origem e composição dos produtos são desconhecidas. Confira os detalhes da proibição do Ki-Fit-Turno e do Zempyc:

Apreensão do suplemento Ki-Fit-Turbo A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo após receber relatos de efeitos adversos graves. Comorbidades como taquicardia, desconforto torácico compressivo, náuseas, vômitos e diarreia foram relacionadas ao produto. Segundo medida publicada no Diário Oficial da União nessa terça-feita, 16, o suplemento alimentar possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde. Com a decisão, passam a ser proibidos a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do Ki-Fit-Turbo. Apreensão do suplemento Zempyc A Anvisa também determinou a apreensão do Zempyc Natural, suplemento vendido em cápsulas, por origem e composição desconhecidas.