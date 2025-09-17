Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa proíbe suplementos de composição desconhecida; veja quais

Anvisa proíbe suplementos por efeito adverso e composição desconhecida

Dois suplementos alimentares foram proibidos pela Anvisa. Confira quais são os produtos
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a circulação de dois suplementos alimentares nessa terça-feira, 16. O órgão aponta que origem e composição dos produtos são desconhecidas.

Confira os detalhes da proibição do Ki-Fit-Turno e do Zempyc:

Apreensão do suplemento Ki-Fit-Turbo 

A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo após receber relatos de efeitos adversos graves. Comorbidades como taquicardia, desconforto torácico compressivo, náuseas, vômitos e diarreia foram relacionadas ao produto.

Segundo medida publicada no Diário Oficial da União nessa terça-feita, 16, o suplemento alimentar possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde.

Com a decisão, passam a ser proibidos a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do Ki-Fit-Turbo.

Apreensão do suplemento Zempyc 

A Anvisa também determinou a apreensão do Zempyc Natural, suplemento vendido em cápsulas, por origem e composição desconhecidas.

A ação fiscal foi adotada após a empresa que consta no rótulo do suplemento, a Sorocaps Indústria Farmacêutica, declarar que não produz nenhuma mercadoria chamada "Zempyc". 

Segundo a agência, o produto também está sendo divulgado de forma irregular. Propagandas de suplementos alimentares não podem relacionar o uso do produto com efeito emagrecedor, queima de gordura, redução de apetite, aceleração de metabolismo, de energia e disposição.

Apreensão dos suplementos: o que fazer?

Por se tratar de produtos irregulares, a Anvisa alerta que os suplementos não possuem nenhuma garantia sobre a sua origem, qualidade, segurança ou eficácia e apresentando riscos à saúde.

Devido às circunstâncias, a agência não recomenda a utilização dos produtos. 

A Anvisa solicita que qualquer pessoa que identificar o Ki-Fit-Turbo e o Zempyc, deve denunciar à Agência pelos Canais de Atendimento.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar