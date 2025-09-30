Feriados de outubro de 2025: quais dias serão de folga?

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Outubro de 2025 é marcado pelo feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado com missas e procissões em diversas regiões do País. Além dele, há feriados municipais celebrados ao longo do décimo mês do ano no Ceará. A seguir, conheça quando há feriado em outubro de 2025 e o calendário de folgas até o fim do ano.

Feriados nacionais em outubro A Lei Federal nº 6.802 (30/06/1980) decretou oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional, dia de devoção à Nossa Senhora de Aparecida. Legislação também reconhece Maria como a protetora do Brasil. De acordo com a crença católica, a história da padroeira nacional surgiu na segunda quinzena de outubro de 1717. Na época, diversos pescadores foram pescar no rio Paraíba do Sul, na região da cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Todos os pescadores eram devotos da Virgem Maria. Depois de muito tempo sem fisgar qualquer peixe, eles estavam prestes a desistir da pescaria quando decidiram, uma última vez, lançar a rede. Ao puxá-la, os pescadores se depararam com o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso veio a cabeça da santa.

O nome “Nossa Senhora Aparecida” vem do local de batismo que é a atual cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi coroada em 8 de setembro de 1904, com a coroa oferecida anos antes por Isabel, após um decreto do papa Pio X. A santa passou a ser considerada a rainha do Brasil em uma celebração solene em praça pública. O Papa Pio XI decretou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como rainha e padroeira do Brasil no dia 16 de julho de 1930.