Feriados de outubro de 2025: quais dias serão de folga?

Calendário de outubro de 2025: veja feriados e datas comemorativasOutubro tem um feriado nacional, além de diversos feriados municipais no Ceará. Veja quais são e confira as próximas folgas até o fim do ano
Outubro de 2025 é marcado pelo feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado com missas e procissões em diversas regiões do País. Além dele, há feriados municipais celebrados ao longo do décimo mês do ano no Ceará.
A seguir, conheça quando há feriado em outubro de 2025 e o calendário de folgas até o fim do ano.
Feriados nacionais em outubro
A Lei Federal nº 6.802 (30/06/1980) decretou oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional, dia de devoção à Nossa Senhora de Aparecida. Legislação também reconhece Maria como a protetora do Brasil.
De acordo com a crença católica, a história da padroeira nacional surgiu na segunda quinzena de outubro de 1717. Na época, diversos pescadores foram pescar no rio Paraíba do Sul, na região da cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.
Todos os pescadores eram devotos da Virgem Maria. Depois de muito tempo sem fisgar qualquer peixe, eles estavam prestes a desistir da pescaria quando decidiram, uma última vez, lançar a rede.
Ao puxá-la, os pescadores se depararam com o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso veio a cabeça da santa.
O nome “Nossa Senhora Aparecida” vem do local de batismo que é a atual cidade de Aparecida, no interior de São Paulo.
A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi coroada em 8 de setembro de 1904, com a coroa oferecida anos antes por Isabel, após um decreto do papa Pio X. A santa passou a ser considerada a rainha do Brasil em uma celebração solene em praça pública.
O Papa Pio XI decretou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como rainha e padroeira do Brasil no dia 16 de julho de 1930.
Feriados municipais em outubro
Conforme a legislação brasileira, cada cidade pode instituir até quatro feriados municipais por ano. Veja municípios do Ceará com feriados municipais confirmados para outubro:
- 01/10 - Chorozinho
- 04/10 - Acopiara, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Caririaçu, Cascavel, Cruz, Forquilha, Hidrolândia, Ibiapina, Ipueiras, Itapagé, Itapipoca, Jaguaruana, Milha, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Palmácia, Pentecoste, Salitre, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará
- 07/10 - Aracati, Groaíras, Itaiçaba, Russas e Tauá
- 08/10 - Pacatuba
- 10/10 - Novo Oriente e Várzea Alegre
- 13/10 - Banabuiú, Itarema, Palmácia, São João do Jaguaribe
- 15/10 - Caucaia e Santana do Acaraú
- 17/10 - Cascavel e Jucás
- 21/10 - Cedro
- 22/10 - Solonópole
- 24/10 - Santana do Cariri
- 25/10 - Aracati e Ipueiras
- 26/10 - Groaíras e Uruburetama
- 27/10 - Quixadá
- 28/10 - Iguatu, Palhano, Quixeré
- 31/10 - Barroquinha, Boa Viagem, Farias Brito, Madalena, Tabuleiro do Norte
Calendário de feriados em Fortaleza até o fim de 2025
Confira o calendário completo de feriados restantes na capital cearense neste ano:
Feriados de novembro em 2025
- 2 de novembro (domingo): Dia de Finados – Feriado nacional
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República – Feriado nacional
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra – Feriado nacional
Feriados de dezembro em 2025
- 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal – Ponto facultativo após as 14h
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal – Feriado nacional
- 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo – Ponto facultativo após as 14h