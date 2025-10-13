Chuva de granizo atinge cidade no Sul do Maranhão; saiba por que acontece

Chuva de granizo atinge cidade no Sul do Maranhão; saiba por que aconteceAs imagens gravadas mostram pessoas recolhendo o granizo em baldes e pedras de gelo se acumulando no chão
Uma chuva de granizo foi registrada por moradores de Riachão, no Sul do Maranhão, durante a tarde de sábado, 11. O temporal acompanhado de ventos fortes surpreendeu os habitantes da região.
As imagens gravadas pelos moradores mostram pessoas recolhendo o granizo em baldes e pedras de gelo se acumulando no chão.
O granizo é a “precipitação que se origina de nuvens convectivas, como Cumulonimbus, e que cai em forma de bolas ou pedaços irregulares de gelo, com formatos e tamanhos diferentes", segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A nuvem Cumulonimbus também é responsável por trovões e relâmpagos, e costuma aparecer em locais que estão mais quentes e com altos índices de umidade.
Quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera, as pedras de gelo são formadas devido ao contraste imediato de temperatura, então as gotas de água se solidificam e caem em formato de granizo.
Conforme o Inmet, pancadas de chuva isoladas podem continuar nos próximos dias em municípios do Sul do Maranhão, mas o calor e a baixa umidade do ar continuam predominando. As chuvas mais fortes são esperadas apenas entre novembro e dezembro.
Para a região também há o aviso de "Perigo Potencial" de chuvas intensas, que inclui baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, de acordo com o Inmet.
O Inmet alerta que a chuva de granizo pode causar danos a veículos, telhados e plantações.