Do decreto à brincadeira: a origem do Dia da Criança no Brasil

Dia da Criança: entenda origem da data no Brasil e a sua popularização / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Quando o Dia da Criança surgiu, o advogado e ex-presidente Arthur Bernardes estava longe dos primeiros anos da infância, vivida em Viçosa, Minas Gerais. Com a assinatura de Bernardes, em novembro de 1924, uma data dedicada às crianças brasileiras foi definida: 12 de outubro. Era então instituído o decreto a “Festa da Criança”.

A ideia, informa o Arquivo do Senado, foi originada a partir do 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância e do 3º Congresso Americano da Infância, ambos realizados no Rio de Janeiro. Nas estatísticas expostas pelo Censo de 1920, o Brasil era o segundo país do mundo com a maior quantidade de jovens e crianças de 0 a 14 anos, superado apenas pela Espanha. Mas, sob a Constituição de 1891, nenhuma referência expressa à proteção dos menores era citada.

Popularização da data Apesar do Decreto-Lei nº 4.867, assinado pelo presidente do País em 1924, o Dia da Criança se consolidaria apenas em meados de 1960 como a celebração conhecida atualmente.

O movimento foi impulsionado durante parceria da fabricante de brinquedos Estrela com a marca Johnson & Johnson. A ação, que procurava expandir a venda de produtos, foi chamada inicialmente de "Semana do Bebê Robusto", mas reforçada por meio da campanha "Bebê Johnson". A iniciativa também lembrava os "concursos de robustez infantil", promovidos no País durante o início do século XX pelo médico Carlos Arthur Moncorvo Filho. O profissional de saúde foi considerado um defensor da assistência médico-social à criança brasileira de baixa renda.

De acordo com artigo sobre a atuação de Moncorvo Filho e dos modelos de assistência à infância, publicado pelo professor James E. Wadsworth (Stonehill College), “os concursos apresentavam um ideal médico e racial para a saúde, vigor e beleza”. “Os Concursos de Robustez também tentavam impor concepções de saúde infantil provenientes das elites, incentivando as mães pobres a se conformarem à condições de higiene que elas dificilmente poderiam colocar em prática”, relata Wadsworth. Marcos na proteção à infância Para a defensora pública Noêmia Landim, supervisora do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública à Infância e Juventude (Nadij), os grandes “divisores de água” na proteção à infância no Brasil foram a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Essas legislações permitiram o surgimento de novas políticas públicas de convivência familiar, conselhos tutelares e um sistema de justiça especializado para proteção de crianças e adolescentes”, destaca. É na Carta Magna brasileira que o “dever da família, da sociedade e do Estado” em relação às crianças e aos adolescentes é citado, no artigo 227. A legislação prevê “o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. Os jovens também devem estar a salvo “de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.