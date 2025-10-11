Com redução da fome, Lula participa de Fórum Mundial da Alimentação em Roma

Lula foi convidado em julho, após ser informado que o Brasil havia saído do Mapa da Fome / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa na próxima segunda-feira, 13, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, em Roma, na Itália. O evento, promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), marcará também os 80 anos de criação da instituição. VEJA MAIS | Fome diminui 27% no Ceará e 150 mil pessoas saem da insegurança alimentar

Lula embarca na tarde deste sábado, 11, da Base Aérea de Brasília, com destino à capital italiana. Em agenda internacional, presidente participa ainda da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa co-presidida por Brasil e Espanha. Ocasião reúne ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil. Brasil foi convidado após sair do Mapa da Fome Segundo o coordenador-geral de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério das Relações Exteriores, ministro Saulo Arantes Ceolin, a participação de Lula reforça relação estratégica do Brasil com FAO, meses após o País sair do Mapa da Fome, segundo o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (Sofi 2025). “O objetivo principal da viagem é esse: prestigiar o Fórum e, sobretudo, comemorar o aniversário da organização, que é tão importante e com a qual o Brasil mantém uma relação robusta há décadas”, destaca Ceolin.

Atualmente, a iniciativa apoia nove planos nacionais de enfrentamento à fome e à pobreza em países como Etiópia, Haiti, Ruanda e Zâmbia. Lula visitará o espaço destinado a receber os mecanismos de apoio da Aliança para funcionamento dos centros de coordenação, monitoramento e articulação de projetos internacionais durante passagem pela cidade.