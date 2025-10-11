Com redução da fome, Lula participa de Fórum Mundial da Alimentação em Roma

Com redução da fome, Lula participa de Fórum Mundial da Alimentação em RomaPresidente também participa da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa na próxima segunda-feira, 13, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, em Roma, na Itália. O evento, promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), marcará também os 80 anos de criação da instituição.
VEJA MAIS | Fome diminui 27% no Ceará e 150 mil pessoas saem da insegurança alimentar
Lula embarca na tarde deste sábado, 11, da Base Aérea de Brasília, com destino à capital italiana.
Em agenda internacional, presidente participa ainda da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa co-presidida por Brasil e Espanha. Ocasião reúne ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil.
Brasil foi convidado após sair do Mapa da Fome
Segundo o coordenador-geral de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério das Relações Exteriores, ministro Saulo Arantes Ceolin, a participação de Lula reforça relação estratégica do Brasil com FAO, meses após o País sair do Mapa da Fome, segundo o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (Sofi 2025).
“O objetivo principal da viagem é esse: prestigiar o Fórum e, sobretudo, comemorar o aniversário da organização, que é tão importante e com a qual o Brasil mantém uma relação robusta há décadas”, destaca Ceolin.
O presidente foi convidado para o Fórum pelo diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, em julho, quando foi informado por telefone de que o Brasil havia saído do Mapa da Fome.
Leia mais
Durante a viagem, Lula visita espaço da Aliança Global
A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi proposta pela presidência brasileira do G20, em 2024, para acelerar ações de combate à miséria e redução das desigualdades.
Atualmente, a iniciativa apoia nove planos nacionais de enfrentamento à fome e à pobreza em países como Etiópia, Haiti, Ruanda e Zâmbia.
>> Quer receber mais notícias? Siga o canal do O POVO no WhatsApp
Lula visitará o espaço destinado a receber os mecanismos de apoio da Aliança para funcionamento dos centros de coordenação, monitoramento e articulação de projetos internacionais durante passagem pela cidade.
Cerca de 200 membros, entre países e instituições como agências da ONU, programas internacionais, universidades e bancos de desenvolvimento integram a iniciativa, conforme Instituto Itamaraty.
Brasil registra menor índice de fome em mais de uma década
A viagem ocorre poucos dias após o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual (Pnad Contínua) de 2024, que indicou queda na insegurança alimentar grave no Brasil.
Segundo pesquisa, o País registrou o menor índice de insegurança alimentar grave desde 2004, atingindo 7,7% dos domicílios.
Em 2004, o percentual era de 16,8%, caiu até 2013 (7,8%), voltou a subir e agora apresenta nova redução. A melhora pode ser associada à recuperação econômica, queda no desemprego e retomada de programas sociais.
Veja mais sobre o tema no O POVO NEWS:
Clique aqui para ver vídeo pelo canal do O POVO no Youtube.