Com redução da fome, Lula participa de Fórum Mundial da Alimentação em Roma

Presidente também participa da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza
Autor Camila Maia/ especial para O POVO
Camila Maia/ especial para O POVO Autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa na próxima segunda-feira, 13, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, em Roma, na Itália. O evento, promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), marcará também os 80 anos de criação da instituição.

Lula embarca na tarde deste sábado, 11, da Base Aérea de Brasília, com destino à capital italiana.

Em agenda internacional, presidente participa ainda da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa co-presidida por Brasil e Espanha. Ocasião reúne ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil.

Brasil foi convidado após sair do Mapa da Fome

Segundo o coordenador-geral de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério das Relações Exteriores, ministro Saulo Arantes Ceolin, a participação de Lula reforça relação estratégica do Brasil com FAO, meses após o País sair do Mapa da Fome, segundo o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (Sofi 2025).

“O objetivo principal da viagem é esse: prestigiar o Fórum e, sobretudo, comemorar o aniversário da organização, que é tão importante e com a qual o Brasil mantém uma relação robusta há décadas”, destaca Ceolin.

O presidente foi convidado para o Fórum pelo diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, em julho, quando foi informado por telefone de que o Brasil havia saído do Mapa da Fome.

Durante a viagem, Lula visita espaço da Aliança Global

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi proposta pela presidência brasileira do G20, em 2024, para acelerar ações de combate à miséria e redução das desigualdades.

Atualmente, a iniciativa apoia nove planos nacionais de enfrentamento à fome e à pobreza em países como Etiópia, Haiti, Ruanda e Zâmbia.

Lula visitará o espaço destinado a receber os mecanismos de apoio da Aliança para funcionamento dos centros de coordenação, monitoramento e articulação de projetos internacionais durante passagem pela cidade.

Cerca de 200 membros, entre países e instituições como agências da ONU, programas internacionais, universidades e bancos de desenvolvimento integram a iniciativa, conforme Instituto Itamaraty.

Brasil registra menor índice de fome em mais de uma década

A viagem ocorre poucos dias após o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual (Pnad Contínua) de 2024, que indicou queda na insegurança alimentar grave no Brasil.

Segundo pesquisa, o País registrou o menor índice de insegurança alimentar grave desde 2004, atingindo 7,7% dos domicílios.

Em 2004, o percentual era de 16,8%, caiu até 2013 (7,8%), voltou a subir e agora apresenta nova redução. A melhora pode ser associada à recuperação econômica, queda no desemprego e retomada de programas sociais.

 

