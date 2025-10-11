Quem foi Le Duc Tho, a única pessoa que rejeitou o Prêmio Nobel da Paz?

Getty Images O negociador vietnamita Le Duc Tho rejeitou o Prêmio Nobel da Paz em 1973 Poucos prêmios geram tanto respeito e admiração em todo o mundo quanto o Prêmio Nobel da Paz. Desde sua criação, em 1901, o prêmio foi concedido a ativistas influentes como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e Madre Teresa, além de instituições globalmente representativas, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Em toda a sua história, apenas uma pessoa se recusou a aceitá-lo: o negociador vietnamita Le Duc Tho, em 1973. Em janeiro daquele ano, após mais de 15 anos de uma feroz guerra civil no Vietnã e quatro anos de negociações, Le Duc Tho e o então secretário de Estado americano, Henry Kissinger, alcançaram o que era impensável na época: assinaram um armistício, conhecido como Acordos de Paz de Paris, que encerraria o envolvimento dos EUA no conflito e "restabeleceria a paz no Vietnã". Mas em outubro — mês em que foi anunciado que Kissinger e Tho dividiriam o prêmio — o conflito ainda seguia no Sudeste Asiático, e a confiança entre as partes estava abalada. "A paz não foi verdadeiramente estabelecida no Vietnã do Sul", disse Tho em resposta à premiação. "Nessas circunstâncias, é impossível para mim aceitar o Prêmio Nobel da Paz de 1973, com o qual o comitê me condecorou."

Com essa declaração, Tho se tornou a primeira — e, até o momento, a única — pessoa a recusar o Prêmio Nobel da Paz. Revolucionário com história Getty Images Le Duc Tho foi um ator fundamental na consolidação do Partido Comunista no Vietnã Le Duc Tho nasceu na província de Ha Nam, Vietnã do Norte, em 1911, e desde cedo se envolveu em atividades revolucionárias contra os colonizadores franceses. Na década de 1930, Tho foi fundamental na formação do Partido Comunista da Indochina — nome dado pelos colonizadores franceses à península composta por Vietnã, Laos, Mianmar, Tailândia e Camboja.

Sua atuação o tornou alvo dos colonizadores, que o prenderam duas vezes: entre 1930 e 1936 e entre 1939 e 1944. Após sua libertação, tornou-se um ator fundamental na criação do movimento de independência do Viet Minh, que tomaria o poder no Vietnã do Norte em 1954, sob a liderança de Ho Chi Minh. Com a captura de Hanói, Tho tornou-se uma figura-chave na insurgência que liderou os esforços para derrubar o governo no Vietnã do Sul. Ele operou secretamente por anos como um dos líderes do movimento insurgente conhecido como Viet Cong.

Mas o papel que lhe traria reconhecimento internacional veio em 1969, quando representantes do Vietnã do Norte e dos Estados Unidos iniciaram negociações de paz em Paris. Buscando a paz Getty Images Le Duc Tho foi declarado vencedor do Prêmio Nobel da Paz, juntamente com o ex-secretário de Estado Henry Kissinger, em 1973 Para muitos historiadores, o início de 1968 marcou uma virada na opinião pública americana em relação à Guerra do Vietnã: o ano começou com uma ofensiva agressiva das forças comunistas norte-vietnamitas, em conjunto com guerrilheiros vietcongues, em grande parte do Vietnã do Sul, um aliado dos EUA. A operação rebelde, que ficou conhecida como Ofensiva do Tet — assim chamada por ter ocorrido durante a celebração do Ano Novo Lunar vietnamita — foi um golpe decisivo para Lyndon B. Johnson nos EUA, um presidente que, apesar de ter aumentado o efetivo de tropas americanas de 20 mil em 1963 para mais de meio milhão em 1968, viu o conflito no Vietnã sair de controle.