Polícia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada
Uma pessoa foi presa por vender bebidas alcoólicas fora do prazo de validade e outras oito pessoas foram conduzidas à sede da DRCPIM para prestar esclarecimentos.
A fiscalização foi feita em estabelecimentos da capital e da Baixada Fluminense.
O trabalho para coibir a venda de bebidas adulteradas ou impróprias para consumo foi intensificado desde a última quarta-feira (1°), após os casos de intoxicação por metanol que tem ocorrido em vários estados.
Mais de 50 endereços de bares, distribuidoras e residências foram verificados nos últimos dias e 14 pessoas foram levadas à delegacias para prestar esclarecimentos.
Milhares de garrafas foram apreendidas por suspeita de adulteração ou por estarem com a validade vencida ou armazenadas em condições insalubres
A primeira notificação do Rio de Janeiro foi feita neste sábado (4) e se refere a um caso suspeito identificado na cidade de Niterói, na Região Metropolitana.
A Secretaria Estadual de Saúde ainda aguarda resultados de exames laboratoriais. Uma Sala de Situação foi instaurada na sexta-feira para monitorar o surgimento de possíveis casos suspeitos.
Rio de Janeiro - Polícia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada - Divulgação Polícia civil/RJ
Emergência médica
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.
Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).
Em caso de identificação dos sintomas, busque imediatamente os serviços de emergência médica e contate pelo menos uma das instituições a seguir:
- Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
- CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);
- Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;
É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado.
A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.
