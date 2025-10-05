Polícia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada

Uma pessoa foi presa por vender bebidas alcoólicas fora do prazo de validade e outras oito pessoas foram conduzidas à sede da DRCPIM para prestar esclarecimentos.

A fiscalização foi feita em estabelecimentos da capital e da Baixada Fluminense.

O trabalho para coibir a venda de bebidas adulteradas ou impróprias para consumo foi intensificado desde a última quarta-feira (1°), após os casos de intoxicação por metanol que tem ocorrido em vários estados.

Mais de 50 endereços de bares, distribuidoras e residências foram verificados nos últimos dias e 14 pessoas foram levadas à delegacias para prestar esclarecimentos.