Ex-MasterChef é preso por suspeita de estuprar menina de 12 anos

A vítima fez a denúncia momentos depois do crime, o que permitiu a Polícia Militar de Santa Catarina reconhecer Jason e o veículo utilizado. O chef negou as acusações e disse que a menina mentiu a idade .

O chef Jason de Sousa Junior, participante da 9ª temporada do programa " MasterChef Brasil", da Band, foi preso na última terça-feira, 31, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos . Segundo informações do portal Metrópoles, ele foi preso em Florianópolis (SC).

O delegado responsável pelo caso deu uma declaração para a coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo ele, Jason teria abordado a criança na frente da casa dela, a ameaçando de morte, com uma arma, caso ela não entrasse no carro.