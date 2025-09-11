Defesa cita Mykhailo Mudryk, do Chelsea, como vítima de contaminação em caso de doping

Uma publicação compartilhada por МM (@mmudryk10)

Precedentes reforçam tese

A argumentação da defesa do ucraniano segue por uma linha habitual no esporte. Diversos atletas conseguiram, ao longo dos últimos anos, comprovar que substâncias proibidas detectadas em seus corpos estavam associadas à ingestão de alimentos contaminados.

Muitos torcedores devem se recordar especialmente do caso durante a Copa Ouro, em 2011. Na ocasião, cinco jogadores da seleção do México acabaram absolvidos após testarem positivo para clenbuterol — substância proibida usada em rebanhos. O episódio ganhou bastante repercussão à época.

Além disso, mais recentemente, a NADA (Agência Antidoping da Alemanha) reconheceu a possibilidade de contaminação alimentar em casos similares ao dos mexicanos. A defesa entende, portanto, essa ação como algo que reforça a admissibilidade do argumento — desde que respaldado por laudos técnicos e análises complementares.

Chelsea acompanha investigação

Os Blues têm adotado postura cautelosa desde a divulgação preliminar do caso. Embora ainda não tenha emitido um posicionamento oficial, fontes próximas à diretoria confirmaram que o departamento jurídico do clube acompanha de perto as movimentações do processo.

Conforme mencionado, Mykhailo segue treinando normalmente e permanece disponível para o técnico Enzo Maresca. Os ingleses vão a campo às 16h (de Brasília) deste sábado (13), para encarar o Brentford, fora de casa, pela Premier League.

Já que a contraprova do exame já foi solicitada, o clube aguarda o resultado do novo teste para entender as punições mais factíveis ao jogador. Os ingleses também esperam sobre a avaliação de eventuais fatores externos, como a alimentação, para se movimentar.

Consequências possíveis

Caso as autoridades antidoping reconheçam a influência de fatores externos, ou seja, acatem a versão da defesa, o jogador poderá ser absolvido e seguir normalmente. Isso sem qualquer prejuízo à carreira.

Em contrapartida, a não comprovação da origem acidental da substância pode acarretar em suspensões longas. Tudo dependerá das investigações e análises baseadas em regulamentos da Fifa e da Premier League.

