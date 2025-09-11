Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa cita Mykhailo Mudryk, do Chelsea, como vítima de contaminação em caso de doping

Meia-atacante dos Blues não foi suspenso preventivamente e segue à disposição do técnico Enzo Maresca, enquanto aguarda o julgamento do caso
A linha adotada pela equipe jurídica de Mykhailo Mudryk pode dar novos rumos ao processo pela possível violação do código antidoping por parte do meia-atacante do Chelsea. Isso porque a defesa do ucraniano sustenta que o resultado positivo para ostarina — substância incluída na lista da WADA (Agência Mundial Antidoping) — pode ter sido provocada por ingestão acidental de carne contaminada, e não por uso deliberado.

De acordo os representantes do meia, o exame apontou para uma concentração muito baixa da substância no corpo. O que, na versão da defesa, seria insuficiente para indicar um cenário de dopagem intencional. Vale destacar que o ucraniano realizou o procedimento fora de competição, ou seja, por rotina.

O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes, e o ucraniano, por ora, não foi suspenso preventivamente. Nesse sentido, Mudryk segue à disposição de Enzo Maresca para os próximos compromissos do clube londrino.

Ostarina: o que é e por que é proibida?

Trata-se de um modulador seletivo de receptor androgênico (SARM), capaz de promover aumento de massa muscular e melhora do desempenho físico. Apesar de seus efeitos similares aos dos esteroides anabolizantes, alguns países a utilizam no tratamento de doenças musculares degenerativas.

O uso da substância no esporte, porém, é terminantemente vetado. Isso porque entende-se que há um elevado potencial de desequilíbrio competitivo entre quem consome ou não.

A hipótese levantada pela defesa trata o consumo como ‘acidental’ se inserida no contexto. Os representantes alegam que a substância entrou no organismo do jogador de forma indireta, por meio do consumo de carne bovina proveniente de animais tratados com compostos anabolizantes.

Precedentes reforçam tese

A argumentação da defesa do ucraniano segue por uma linha habitual no esporte. Diversos atletas conseguiram, ao longo dos últimos anos, comprovar que substâncias proibidas detectadas em seus corpos estavam associadas à ingestão de alimentos contaminados.

Muitos torcedores devem se recordar especialmente do caso durante a Copa Ouro, em 2011. Na ocasião, cinco jogadores da seleção do México acabaram absolvidos após testarem positivo para clenbuterol — substância proibida usada em rebanhos. O episódio ganhou bastante repercussão à época.

Além disso, mais recentemente, a NADA (Agência Antidoping da Alemanha) reconheceu a possibilidade de contaminação alimentar em casos similares ao dos mexicanos. A defesa entende, portanto, essa ação como algo que reforça a admissibilidade do argumento — desde que respaldado por laudos técnicos e análises complementares.

Chelsea acompanha investigação

Os Blues têm adotado postura cautelosa desde a divulgação preliminar do caso. Embora ainda não tenha emitido um posicionamento oficial, fontes próximas à diretoria confirmaram que o departamento jurídico do clube acompanha de perto as movimentações do processo.

Conforme mencionado, Mykhailo segue treinando normalmente e permanece disponível para o técnico Enzo Maresca. Os ingleses vão a campo às 16h (de Brasília) deste sábado (13), para encarar o Brentford, fora de casa, pela Premier League.

Já que a contraprova do exame já foi solicitada, o clube aguarda o resultado do novo teste para entender as punições mais factíveis ao jogador. Os ingleses também esperam sobre a avaliação de eventuais fatores externos, como a alimentação, para se movimentar.

Consequências possíveis

Caso as autoridades antidoping reconheçam a influência de fatores externos, ou seja, acatem a versão da defesa, o jogador poderá ser absolvido e seguir normalmente. Isso sem qualquer prejuízo à carreira.

Em contrapartida, a não comprovação da origem acidental da substância pode acarretar em suspensões longas. Tudo dependerá das investigações e análises baseadas em regulamentos da Fifa e da Premier League.

