Corpo de Tenório Jr. é identificado; família busca respostas

Corpo do pianista Tenório Jr é identificado; família busca respostas / Crédito: Amberes/Divulgação

O pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, desaparecido há 50 anos em Buenos Aires, na Argentina, teve seu corpo identificado nesse sábado, 13. Após conhecimento da situação, neste domingo, 14, a família do músico se pronunciou em nota nas redes sociais e afirmou que a confirmação de sua morte foi recebida com "um misto de alívio e tristeza".

"É um alívio porque, finalmente, podemos saber com mais segurança o que aconteceu com ele naquele triste março de 1976. De alguma maneira, estaremos mais próximos. Tristeza pela confirmação de que Tenório foi vítima da violência e enterrado como um desconhecido, longe da família, dos amigos, dos parceiros de música", afirmou o comunicado assinado pelos filhos do artista . A Equipe Argentina de Antropologia Forense trabalhou para confirmar o corpo por meio de exames de RH digital e impressões digitais, que permitiram a identificação dos restos mortais. A Embaixada do Brasil agradeceu a Argentina pelos esforços. Ele deixou esposa e cinco filhos, sendo o mais novo nascido um mês após seu desaparecimento. Tenório Jr. é considerado um dos grandes nomes da música instrumental brasileira. Por anos, a família relatou que alimentava a esperança de que o artista ainda fosse voltar.

"Com o tempo, compreendemos que não teríamos mais respostas. Que teríamos que conviver sem saber o que aconteceu de fato. É um choque saber que ele estava lá o tempo todo", explicaram eles. Após respostas, os filhos solicitam uma nova investigação do ocorrido. A mãe, Carmen, chegou a ir à Argentina na época para prestar depoimentos às autoridades. Ela, que criou os filhos sozinha, foi homenageada na nota divulgada pela família.

Na ocasião, desapareceu misteriosamente em Buenos Aires, depois de deixar no hotel Normandie, onde ficou hospedado após um show no Teatro Gran Rex, um bilhete escrito: "vou sair para comer um sanduíche e comprar um remédio. Volto Logo". Infelizmente Tenório nunca retornou. No dia 20 de março de 1976, foi encontrado o corpo de Tenório e enterrado como indigente no Cemitério de Benavídez. Ele estava em um terreno baldio próximo a Buenos Aires. Testemunhas relatam que o artista foi confundido com um militante político Conforme testemunhas, o Tenório havia sido confundido com um militante político e sequestrado pelo serviço de inteligência da Marinha da Argentina, departamento governamental, cuja função é coletar informações relacionadas com possíveis ameaças à segurança do Estado, na madrugada de 18 de março, dias antes do golpe militar que derrubou Isabel Perón como presidente da Argentina em 24 de março do mesmo ano.