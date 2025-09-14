Barcelona atropela Valencia (6-0) e sobe para vice-liderança do Espanhol

O Barcelona goleou o Valencia por 6 a 0 neste domingo (14), no estádio Johan Cruyff, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, e subiu para a vice-liderança, atrás do Real Madrid. Sem Lamine Yamal, lesionado, o Barça não teve trabalho para conseguir a vitória graças aos gols de Fermín López (29' e 56'), Raphinha (53' e 66') e Robert Lewandowski (76' e 86').

Com o resultado, o time catalão soma 10 pontos, dois a menos que o Real Madrid, que no sábado venceu a Real Sociedad por 2 a 1. Antes do intervalo, o Barcelona anunciou que mais de 5.800 pessoas compareceram ao estádio Johan Cruyff, casa do seu time feminino e que tem capacidade para 6 mil espectadores. O Barça, correndo contra o tempo para retornar o mais rápido possível ao Camp Nou, seu lendário estádio ainda em reforma, espera poder jogar lá novamente na próxima rodada, no domingo que vem, contra o Getafe, com capacidade reduzida para 27 mil torcedores. Mas os dirigentes do clube, sob pressão após adiarem repetidamente esse retorno, ainda não obtiveram as autorizações necessárias da prefeitura para sediar eventos esportivos com segurança, apesar das reformas em andamento.

Em outros jogos disputados neste domingo, o Celta empatou em casa com o Girona em 1 a 1, enquanto Levante e Betis empataram em 2 a 2. Por sua vez, o Osasuna venceu o Rayo Vallecano por 2 a 0. A 4ª rodada da LaLiga termina na segunda-feira com o duelo entre Espanyol e Mallorca. -- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Sevilla - Elche 2 - 2

- Sábado: Getafe - Real Oviedo 2 - 0