Americano é encontrado morto em resort na República Dominicana

O incidente ocorreu no sábado em um apartamento de um resort localizado no município de Sosúa, uma localidade com praias cristalinas a cerca de três horas por terra da capital Santo Domingo.

Um cidadão americano foi assassinado em um complexo turístico na República Dominicana, informou neste domingo (14) a polícia, que busca uma mulher suspeita do crime.

Jon Eric Xanthos, de 63 anos, morreu "em consequência de múltiplos ferimentos de arma branca", detalha um relatório do Instituto Nacional de Ciências Forenses (Inacif).

A principal suspeita é uma mulher de nacionalidade haitiana, que horas antes do crime discutiu com a vítima e fugiu do local, disseram testemunhas à polícia.

Na cena do crime foi recolhida uma faca com vestígios de sangue.

Xanthos visitava frequentemente a ilha e ficava por longos períodos, segundo a imprensa local.