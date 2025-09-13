Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PUC-RS cancela evento após polêmica envolvendo declarações de Eduardo Bueno

PUC-RS cancela evento após polêmica envolvendo declarações de Eduardo Bueno

O cancelamento ocorreu após a divulgação de vídeos em que o historiador ironizou a morte do influenciador norte-americano Charlie Kirk, gerando críticas e levando Bueno a publicar uma retratação
Autor Fabrícia Braga
Autor
Fabrícia Braga Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) anunciou, neste sábado, 14, o cancelamento de uma atividade que teria como convidado o historiador Eduardo Bueno. A decisão foi tomada após a repercussão de vídeos publicados pelo escritor em suas redes sociais a respeito da morte do americano Charlie Kirk.

Leia tambémFacção "arrecada" mais de R$ 500 mil por mês, disse delator

Em uma das gravações, mais tarde removida do Instagram, Bueno reagiu ao assassinato de Charlie Kirk, influenciador norte-americano conhecido por seu alinhamento ao presidente Donald Trump.

Leia mais

Kirk foi morto a tiros no dia 10, em um campus universitário no estado de Utah, nos Estados Unidos. Nas imagens, o historiador ironiza a morte e faz comentários considerados ofensivos, o que gerou críticas de parlamentares e usuários de redes sociais.

Confira mais notícias no WhatsApp do canal O Povo 

Posteriormente, Eduardo Bueno voltou a se manifestar em novos vídeos. Em um deles, disse que estava sendo vítima de censura após a exclusão da gravação e questionou a liberdade de expressão no país. Em outro momento, publicou uma retratação, admitindo “exageros” em suas falas.

“Não restam dúvidas de que cometi um excesso. Lamento ter dado combustível a pessoas que considero nocivas”, declarou.

Apesar da retratação, a PUCRS decidiu suspender sua participação no evento "Brasil: um pecado capital", do qual Bueno participaria.

Em nota, a universidade afirmou que "reforça seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana", sem mencionar as declarações do historiador.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar