PUC-RS cancela evento após polêmica envolvendo declarações de Eduardo Bueno

PUCRS cancela evento após polêmica envolvendo declarações de Eduardo Bueno / Crédito: Redprodução/Redes sociais

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) anunciou, neste sábado, 14, o cancelamento de uma atividade que teria como convidado o historiador Eduardo Bueno. A decisão foi tomada após a repercussão de vídeos publicados pelo escritor em suas redes sociais a respeito da morte do americano Charlie Kirk. Leia também | Facção "arrecada" mais de R$ 500 mil por mês, disse delator

