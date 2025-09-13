2ª edição do Orgulho Nerd SP reúne cultura pop, música e games

A capital paulista recebe neste final de semana a 2ª edição do Orgulho Nerd SP. O evento reúne cultura pop, tecnologia, música e games para todas as idades. Com entrada gratuita, a programação acontece das 10h às 20h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera.

Um dos destaques é o Desfile e Concurso Cosplay, realizado no Palco Orgulho Nerd SP, comandado pelos cosplayers Siul e Lu Himura. O acesso ao evento é gratuito, mas é preciso realizar o credenciamento pelo site: amigosdaarte.org.br/programas/orgulho-nerd

Nesta edição, o público terá em mãos o Passaporte do Orgulho Nerd SP, um convite para participar da programação de forma interativa e colecionável. Cada praça e atividade do evento geek terá carimbos exclusivos, criados especialmente para o encontro. Ao comparecer às atrações, o visitante preenche seu passaporte e registra sua passagem pelo evento.

Além dos carimbos, o passaporte também é espaço para guardar autógrafos de artistas, desenhos de ilustradores e mensagens de amigos feitas ao longo da programação. Todos os passaportes são numerados, reforçando o caráter de item pessoal, de coleção e memória.

No domingo, haverá o pré-lançamento do filme Ne Zha 2: O renascer da alma, antes mesmo de chegar aos cinemas brasileiros. A exibição será das 17h30 às 20h, no Cine Tokyo, no 1º pavimento do Pavilhão.