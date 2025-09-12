Careca do INSS e advogado Nelson Willians: alvos de operação da PF

Careca do INSS, advogado Nelson Willians e empresário: saiba quem são os alvos de operação da PFPolícia Federal deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto e prendeu nomes ligados a esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do INSS
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 12, mais uma etapa da Operação Sem Desconto, que apura fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Nesta fase, foram presos o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o também empresário Maurício Camisotti.
O advogado Nelson Willians, famoso por atuar em causas de repercussão nacional, foi alvo de mandados de busca e apreensão.
Quem é o “Careca do INSS”
Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”, é apontado pela PF como intermediário de sindicatos e associações envolvidas no esquema.
Segundo as investigações, ele recebia valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas e repassava parte do montante a servidores do INSS, familiares e empresas ligadas.
A PF afirma que pessoas e empresas relacionadas a ele receberam mais de R$ 53 milhões diretamente das entidades associativas ou por intermédio de companhias ligadas ao grupo. Sua prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O empresário Maurício Camisotti
Maurício Camisotti é investigado como um dos beneficiários finais das fraudes. De acordo com a PF, ele teria ligação com associações que aplicavam descontos irregulares em aposentadorias e pensões. A defesa do empresário, porém, nega as acusações e alega arbitrariedade na prisão.
Os advogados de Camisotti afirmam que ele teve o celular retirado das mãos no momento em que falava com seu defensor, o que consideram uma violação de garantias constitucionais. A defesa promete adotar medidas legais para tentar reverter a prisão.
O advogado Nelson Willians
Também alvo da operação, o advogado Nelson Willians é suspeito de realizar transações financeiras consideradas suspeitas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) com Camisotti e uma das associações investigadas. Documentos apontam que o escritório de Willians movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões entre 2019 e 2023.
Em nota à CNN, a defesa de Willians afirmou que ele tem colaborado integralmente com as autoridades e reforçou que as medidas cumpridas são de caráter investigativo, sem qualquer juízo de culpa.
Nelson Wilians é sócio fundador do NWADV, um dos maiores escritórios de advocacia empresarial da América Latina, com filiais em países como Portugal, Índia e China. Ele já representou empresas como Havan, Prevent Sênior e Banco do Brasil.
Conhecido também pela exposição nas redes sociais, onde soma mais de 1,5 milhão de seguidores, o advogado costuma compartilhar imagens de viagens, carros de luxo e eventos glamourosos.
Ele ganhou notoriedade ao defender Rose Miriam e as filhas de Gugu Liberato na disputa judicial pela herança do apresentador.
O esquema investigado
A Operação Sem Desconto investiga um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, que teria movimentado bilhões de reais.
De acordo com a PF, o “Careca do INSS” e seus associados criavam vínculos com sindicatos e associações para aplicar cobranças não autorizadas nos benefícios.
Parte dos valores era desviada para empresários, advogados e servidores públicos. A relação entre Nelson Willians e Camisotti já havia sido alvo da CPMI do INSS, que apurou indícios de fraudes e movimentações atípicas envolvendo ambos.