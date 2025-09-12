Careca do INSS e advogado Nelson Willians: alvos de operação da PF

Em investigação, mais de R$ 53 milhões ligados ao "Careca do INSS" e R$ 4,3 bilhões em movimentações financeiras atribuídas ao escritório de Nelson Willians. / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 12, mais uma etapa da Operação Sem Desconto, que apura fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesta fase, foram presos o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o também empresário Maurício Camisotti.

O advogado Nelson Willians, famoso por atuar em causas de repercussão nacional, foi alvo de mandados de busca e apreensão.

Leia mais CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência Sobre o assunto CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência Quem é o “Careca do INSS” Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS Crédito: Reprodução/Redes sociais Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “Careca do INSS”, é apontado pela PF como intermediário de sindicatos e associações envolvidas no esquema.

Segundo as investigações, ele recebia valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas e repassava parte do montante a servidores do INSS, familiares e empresas ligadas. A PF afirma que pessoas e empresas relacionadas a ele receberam mais de R$ 53 milhões diretamente das entidades associativas ou por intermédio de companhias ligadas ao grupo. Sua prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais Justiça nega pedido de acusado para não ser chamado de Careca do INSS Sobre o assunto Justiça nega pedido de acusado para não ser chamado de Careca do INSS

O empresário Maurício Camisotti Maurício Camisotti é investigado como um dos beneficiários finais das fraudes. De acordo com a PF, ele teria ligação com associações que aplicavam descontos irregulares em aposentadorias e pensões. A defesa do empresário, porém, nega as acusações e alega arbitrariedade na prisão. Os advogados de Camisotti afirmam que ele teve o celular retirado das mãos no momento em que falava com seu defensor, o que consideram uma violação de garantias constitucionais. A defesa promete adotar medidas legais para tentar reverter a prisão.

O advogado Nelson Willians Advogado Nelson Wilians faz parte da investigação sobre esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Crédito: Reprodução/Instagram @nelsonwilians

Também alvo da operação, o advogado Nelson Willians é suspeito de realizar transações financeiras consideradas suspeitas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) com Camisotti e uma das associações investigadas. Documentos apontam que o escritório de Willians movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões entre 2019 e 2023. Em nota à CNN, a defesa de Willians afirmou que ele tem colaborado integralmente com as autoridades e reforçou que as medidas cumpridas são de caráter investigativo, sem qualquer juízo de culpa. Nelson Wilians é sócio fundador do NWADV, um dos maiores escritórios de advocacia empresarial da América Latina, com filiais em países como Portugal, Índia e China. Ele já representou empresas como Havan, Prevent Sênior e Banco do Brasil.