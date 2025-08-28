Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) colocou em pauta nesta quinta-feira, 28, o requerimento pedindo registros de entradas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", nas dependências do ministério da Previdência e do INSS entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Os dois requerimentos são de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF). "É preciso saber, com nomes, datas e setores, com quais autoridades e servidores o referido lobista se reuniu", argumentou. "É intolerável que esta Comissão seja privada de informações tão basilares."

O "Careca do INSS" é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro do esquema de fraudes que causou um prejuízo de R$ 6,3 bilhões a milhares de aposentados. O empresário teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupção. No inquérito, ele é descrito como "pagador de vantagens indevidas" e alguém "profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais".

"Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o 'Careca do INSS', desempenha o papel de facilitador no esquema, atuando como consultor para várias entidades que firmaram acordos de cooperação técnica com o INSS. Antunes, por meio de suas empresas, destacando-se a Prospect Consultoria Empresarial, é responsável por intermediar as negociações e movimentar os recursos financeiros", afirma a Polícia Federal.

Izalci também apresentou um requerimento para saber, com detalhes, por onde o "Careca do INSS" passou quando fez visitas ao Senado Federal. Esse requerimento não foi colocado em pauta ainda.

Há outros 36 requerimentos previstos em pauta. No geral, a CPI busca documentos informações de entidades como o INSS, o Dataprev, a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), a Polícia Federal, o Ministério da Previdência, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Esses pedidos pretendem ter acesso a relatórios de auditoria, processos administrativos, dados financeiros, informações de segurança cibernética e detalhes sobre a Operação Sem Desconto.

