Dona de página de fofoca é presa por extorsão em MG

Jovem pode pegar até 12 anos de prisão por crimes contra a honra / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Anielly Mariana Sousa Silva, 21, foi presa durante a terça-feira passada, 9, suspeita de extorquir moradores dos municípios de Conceição das Alagoas e Uberaba, interior de Minas Gerais. A jovem utilizava o perfil de fofoca “@leo_dias_cda” nas redes sociais para publicar informações pessoais das vítimas como dívidas e traições, e depois cobrava até R$ 300 para apagar os conteúdos.

As denúncias contra Anielly também partem de uma instituição social, que estaria sendo acusada de maus-tratos na página e uma viúva em tratamento psicológico, que acabara de perder o marido em um acidente de trânsito e tinha informações pessoais expostas na página. A exposição, segundo a polícia, agravou o quadro psicológico da paciente. Suspeita pode pegar até 12 anos de prisão De acordo com a Polícia, os crimes atribuídos a Anielly podem gerar penas de até 12 anos de prisão, caso todas as denúncias sejam aceitas. A Justiça determinou o bloqueio das contas que ela usava para receber os montantes frutos de extorsão e a suspensão por tempo indeterminado da página nas redes sociais. Anielly é um dos alvos da operação Maledicta Bocca, realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ao todo, foram 50 dias de investigação que analisaram mais de 12 mil páginas na internet com perfil de extorsão sistemática.