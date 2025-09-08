SP: mulher é sequestrada e encontrada a 24 km do local de onde foi levada

SP: mulher é sequestrada e encontrada a 24 km do local de onde foi levadaA mulher foi libertada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana.
Uma mulher de 61 anos foi sequestrada na região de Campo Belo, na zona sul de São Paulo (SP), e encontrada em Itapecerica da Serra, 24 km de onde havia sido raptada. O crime ocorreu no último sábado, 6.
No boletim de ocorrência, familiares da vítima relataram que só perceberam que se tratava de um sequestro após decidiram checar os registros do circuito de câmeras de segurança da casa.
Nas imagens, às quais O POVO teve acesso, dois homens abordam a idosa e um deles estava armado.
Criminoso retorna ao local para buscar carro de vítima
De acordo com o portal de notícias CNN Brasil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) foi acionada pela família da mulher.
O carro da vítima, um Honda Civic, foi levado quatro horas após o ato criminoso, por um dos suspeitos, que retornou ao local do acontecido.
Procurada pelo O POVO, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil investiga o sequestro de uma mulher, de 61 anos, ocorrido no sábado, 6, no bairro do Campo Belo, na zona sul da capital paulista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a família da vítima acionou a Polícia Militar, relatando que a mulher foi levada por criminosos ao chegar de carro em casa. O veículo usado pelos suspeitos, com placas falsas, foi encontrado abandonado pela PM momentos depois.
De acordo com a pasta, a mulher foi libertada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana. Diligências prosseguem pela 3ª Delegacia Antissequestro do Dope para a identificação e prisão dos criminosos, além da recuperação do veículo roubado.