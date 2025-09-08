SP: mulher é sequestrada e encontrada a 24 km do local de onde foi levada

Familiares da vítima relataram que só perceberam que se tratava de um sequestro pois decidiram checar os registros do circuito de câmeras de segurança da casa / Crédito: Reprodução/Internet

Uma mulher de 61 anos foi sequestrada na região de Campo Belo, na zona sul de São Paulo (SP), e encontrada em Itapecerica da Serra, 24 km de onde havia sido raptada. O crime ocorreu no último sábado, 6. No boletim de ocorrência, familiares da vítima relataram que só perceberam que se tratava de um sequestro após decidiram checar os registros do circuito de câmeras de segurança da casa.