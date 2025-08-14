Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedrinho presta depoimento após denúncia de possível plano de sequestro

Presidente do Vasco dá testemunho na Delegacia Antissequestro, em movimento que faz parte da investigação da Polícia Civil
O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve nesta tarde de quinta-feira (14/8) na Delegacia Antissequestro para prestar depoimento no caso de um possível plano de sequestro contra o mandatário. O testemunho do ex-jogador servirá para ajudar na investigação da Polícia Civil, que está em andamento há mais de uma semana.

Na saída da delegacia, Pedrinho comentou sobre o ocorrido, explicando que reforçou sua segurança desde que o Disque Denúncia recebeu denúncias anônimas para seu possível sequestro. As informações são do “ge”.

LEIA MAIS: GEPE libera, e clássico entre Vasco e Botafogo na Copa do Brasil será em São Januário

“Eu fui informado pelo DAS sobre a denúncia. É lógico que, no primeiro momento, é um impacto forte. A gente fica preocupado principalmente pela questão familiar. Então a orientação do DAS foi para reforçar a segurança, para que abrisse uma investigação. Obviamente, isso foi feito. A preocupação existe, mas eu confio muito na justiça, eu confio na polícia. Se for um problema social, realmente já é muito grave. Se for um problema político ou de futebol, para mim é mais grave ainda. Por isso que a investigação tem que ir a fundo. Mas é um processo confidencial. Mas através da orientação do DAS, eu obviamente reforcei a segurança. Espero que seja o mais rápido possível a velocidade da investigação. Para que eu possa seguir a minha vida de forma tranquila”, comentou.

Pedrinho: ‘Fico mais preocupado com meus familiares’

Sem poder dar maiores detalhes, ele salientou a preocupação com seus familiares, que também receberam ameaças. Pedrinho, então, lamentou a situação.

“Eu, obviamente, fico mais preocupado com os meus familiares, porque é normal quem está à frente do processo aguentar um pouco mais. Me incomoda porque, se for direcionado para uma questão esportiva, a gente entra para fazer o melhor e nem sempre o melhor acontece. Isso não quer dizer que você tem que ter uma punição com a sua própria vida. Vamos esperar a investigação, mas é muito ruim para todos nós que estamos envolvidos com futebol”, concluiu.

De acordo com as denúncias, o grupo criminoso trabalhava com a intenção de abordar o presidente até o dia 6 de agosto – uma quarta-feira -, nas redondezas de São Januário. O plano envolvia disfarces de empresários para atraí-lo e, em seguida, obrigá-lo a realizar transferências bancárias via Pix.

No dia 24 de julho, Pedrinho concedeu coletiva para falar sobre o mau momento vivido pelo Vasco em campo e citou uma acusação anterior. Na ocasião, o presidente comentou o caso em que um influenciador – Krav Maroja – teria “pedido linchamento” e divulgado o seu endereço na internet. O torcedor em questão, por sua vez, acusa um dirigente do clube e outras pessoas de tê-lo agredido em São Januário após empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle (EQU), que eliminou o Cruz-Maltino da Copa Sul-Americana.

