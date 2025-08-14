Pedrinho presta depoimento após denúncia de possível plano de sequestro

Presidente do Vasco dá testemunho na Delegacia Antissequestro, em movimento que faz parte da investigação da Polícia Civil

O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve nesta tarde de quinta-feira (14/8) na Delegacia Antissequestro para prestar depoimento no caso de um possível plano de sequestro contra o mandatário. O testemunho do ex-jogador servirá para ajudar na investigação da Polícia Civil, que está em andamento há mais de uma semana.

Na saída da delegacia, Pedrinho comentou sobre o ocorrido, explicando que reforçou sua segurança desde que o Disque Denúncia recebeu denúncias anônimas para seu possível sequestro. As informações são do “ge”.

“Eu fui informado pelo DAS sobre a denúncia. É lógico que, no primeiro momento, é um impacto forte. A gente fica preocupado principalmente pela questão familiar. Então a orientação do DAS foi para reforçar a segurança, para que abrisse uma investigação. Obviamente, isso foi feito. A preocupação existe, mas eu confio muito na justiça, eu confio na polícia. Se for um problema social, realmente já é muito grave. Se for um problema político ou de futebol, para mim é mais grave ainda. Por isso que a investigação tem que ir a fundo. Mas é um processo confidencial. Mas através da orientação do DAS, eu obviamente reforcei a segurança. Espero que seja o mais rápido possível a velocidade da investigação. Para que eu possa seguir a minha vida de forma tranquila”, comentou.

Pedrinho: ‘Fico mais preocupado com meus familiares’

Sem poder dar maiores detalhes, ele salientou a preocupação com seus familiares, que também receberam ameaças. Pedrinho, então, lamentou a situação.