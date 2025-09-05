Caseiro contratado por site de venda na internet é resgatado de trabalho escravo

A vítima dormia em um colchão antigo, sem armário adequado para guardar os pertences / Crédito: Divulgação/MPT

Um homem natural do estado da Bahia foi resgatado de condições análogas à escravidão nesta sexta-feira, 5, em sítio na zona rural de Mairinque (SP), após ação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O homem havia respondido a um anúncio de emprego compartilhado na plataforma OLX.

O trabalhador vivia há 15 dias em um casebre sem ventilação adequada, com mofo nas paredes, teto sem forro e instalações elétricas expostas no local. De acordo com as autoridades, ele também não tinha acesso à alimentação adequada ou meios de preparar refeições. A vítima dormia em um colchão antigo, sem armário adequado para guardar os pertences, e não tinha registro na carteira de trabalho.

Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi realizado com o empregador, que pagará R$ 14 mil ao caseiro. A soma inclui verbas rescisórias e uma indenização por danos morais individuais. O envolvido ainda pode responder judicialmente por crime previsto no artigo 149 do Código Penal, ao submeter o trabalhador a uma condição análoga à de escravo. “O caso evidencia como plataformas digitais estão sendo utilizadas para recrutar trabalhadores de forma fraudulenta, levando-os a situações de exploração extrema. É fundamental que o monitoramento e a responsabilização avancem também no ambiente digital”, indica o procurador Gustavo Rizzo Ricardo.

O homem deve retornar ao seu município, no interior da Bahia, com o custo das despesas de transporte e alimentação cobertos pelo empregador. O POVO entrou em contato com a OLX, solicitando posicionamento sobre o caso envolvendo o anúncio na plataforma. A matéria será atualizada após o retorno.