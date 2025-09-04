SP: Polícia apreende 4 toneladas de whey e creatina falsificados

Leia também | Câmara de Fortaleza aprova criação de 76 novos cargos para o IJF

A Polícia Civil de São Paulo desmontou, nessa segunda-feira, 1º, um esquema de falsificação de suplementos alimentares em Americana, no interior do estado. No local, situado na Vila Rehder, foram apreendidas quatro toneladas de produtos que eram revendidos pela internet como whey protein e creatina.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), os investigadores encontraram insumos a granel, embalagens plásticas, rótulos e uma impressora usada para criar lacres falsificados. O depósito funcionava sem qualquer registro sanitário e não tinha responsável técnico.

Durante a ação, uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante

De acordo com o portal g1, além dela uma adolescente também foi detida. Ambas foram conduzidas à Delegacia de Investigações Gerais da cidade. A maior de idade responderá por crimes contra as relações de consumo, falsificação e adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A adolescente foi ouvida e liberada.

A Vigilância Sanitária de Americana relatou diversas irregularidades no espaço, incluindo más condições de higiene, manipulação inadequada de alimentos, ausência de licença sanitária e uso de documentos irregulares ligados a uma empresa suspensa pela Anvisa.

Todo o material apreendido será inutilizado e encaminhado ao aterro sanitário. A operação contou com apoio da Anvisa e da perícia técnica, que analisaram a composição dos suplementos e constataram fraude na rotulagem.

