Consumo de adoçantes artificiais podem acelerar perda de memória, indica estudo da USP

Um estudo realizado no Brasil apontou que o consumo frequente de adoçantes artificiais de baixa ou nenhuma caloria pode estar ligado a um declínio cognitivo mais rápido, afetando principalmente a memória e a fluência verbal.



A investigação, conduzida por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista Neurology, acompanhou mais de 12 mil voluntários ao longo de oito anos, tornando o estudo uma das análises mais abrangentes já feitas sobre o tema. Os pesquisadores observaram que pessoas que ingeriram maiores quantidades de adoçantes como aspartame, sacarina, acessulfame-K, eritritol, sorbitol e xilitol apresentaram desempenho cognitivo pior do que aquelas que consumiam pouco ou nada. Em termos gerais, os grandes consumidores tiveram uma taxa 62% maior de declínio global da cognição. Quando a análise foi feita por domínio, os resultados chamaram ainda mais atenção: na fluência verbal, a queda chegou a ser até 173% superior, enquanto na memória foi 32% maior. A única exceção encontrada foi a tagatose, que não mostrou associação significativa com piora cognitiva. “Já sabemos que o envelhecimento traz, de forma natural, uma perda lenta e progressiva da cognição. O que encontramos é que o consumo de adoçantes acelera esse processo”, explica a geriatra e pesquisadora Claudia Suemoto, coordenadora do estudo.