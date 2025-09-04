Consumo de adoçantes artificiais podem acelerar perda de memória, indica estudo da USP

Consumo de adoçantes artificiais podem acelerar perda de memória, indica estudo da USPEstudo de longo prazo indica que quem consome mais adoçantes artificiais apresenta maior risco de declínio global da cognição, especialmente em memória e fluência verbal
Um estudo realizado no Brasil apontou que o consumo frequente de adoçantes artificiais de baixa ou nenhuma caloria pode estar ligado a um declínio cognitivo mais rápido, afetando principalmente a memória e a fluência verbal.
Leia também | Câmara de Fortaleza aprova criação de 76 novos cargos para o IJF
A investigação, conduzida por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista Neurology, acompanhou mais de 12 mil voluntários ao longo de oito anos, tornando o estudo uma das análises mais abrangentes já feitas sobre o tema.
Os pesquisadores observaram que pessoas que ingeriram maiores quantidades de adoçantes como aspartame, sacarina, acessulfame-K, eritritol, sorbitol e xilitol apresentaram desempenho cognitivo pior do que aquelas que consumiam pouco ou nada. Em termos gerais, os grandes consumidores tiveram uma taxa 62% maior de declínio global da cognição.
Quando a análise foi feita por domínio, os resultados chamaram ainda mais atenção: na fluência verbal, a queda chegou a ser até 173% superior, enquanto na memória foi 32% maior. A única exceção encontrada foi a tagatose, que não mostrou associação significativa com piora cognitiva.
“Já sabemos que o envelhecimento traz, de forma natural, uma perda lenta e progressiva da cognição. O que encontramos é que o consumo de adoçantes acelera esse processo”, explica a geriatra e pesquisadora Claudia Suemoto, coordenadora do estudo.
O que explica a associação?
Ainda não há consenso sobre os mecanismos envolvidos, mas hipóteses levantadas incluem efeitos neurotóxicos e processos inflamatórios desencadeados pelos metabólitos dos adoçantes.
Pesquisas em animais também sugerem que esses compostos podem alterar a microbiota intestinal e comprometer a barreira hematoencefálica, considerada a estrutura que protege o cérebro contra agentes nocivos.
Limitações e ressalvas
Os pesquisadores destacam que o estudo é observacional, ou seja, não permite afirmar uma relação de causa e efeito. Além disso, os dados de consumo foram autorrelatados, o que pode trazer imprecisões. Outro ponto é que a sucralose não entrou na análise, por não estar entre os adoçantes mais consumidos no Brasil em 2008, quando a pesquisa começou.
Mesmo com essas restrições, especialistas consideram os resultados relevantes. A epidemiologista nutricional Renata Levy, da USP, lembra que a Organização Mundial da Saúde (OMS) já não recomenda o uso de adoçantes como estratégia de emagrecimento ou prevenção de doenças crônicas, com exceção de casos específicos em pessoas com diabetes.
O que a pesquisa diz sobre o dilema: açúcar ou adoçante
O açúcar em excesso é reconhecidamente prejudicial à saúde metabólica e cognitiva. A ideia de que os adoçantes seriam uma alternativa segura, no entanto, está cada vez mais questionada. “Já havia evidências ligando esses produtos a doenças cardiovasculares e até a alguns tipos de câncer. Agora, vemos sinais também sobre a cognição. Isso reforça a necessidade de cautela”, afirma Claudia.
A pesquisadora, que destacou já ter sido consumidora assídua de refrigerantes zero e café adoçado artificialmente, acredita que o uso rotineiro desses produtos deve ser repensado. “É cedo para mudanças em políticas públicas, mas é um sinal importante para a população e para a ciência: precisamos investigar mais, em especial com ensaios clínicos”, enfatizou.