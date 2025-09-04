Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em alta com apostas em corte de juros pelo Fed após dados de emprego

Bolsas de NY fecham em alta com apostas em corte de juros pelo Fed após dados de emprego

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 4, ganhando fôlego ao longo da tarde com o recuo nos juros dos Treasuries. Investidores repercutiram a desaceleração da contratação pelo setor privado em agosto nos Estados Unidos, um sinal de fraqueza do mercado de trabalho que pode levar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a reduzir os juros na reunião deste mês. O mercado segue na expectativa, agora, pelo payroll (dado de emprego dos EUA), que será divulgado na sexta-feira, 5.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,77%, aos 45.621,29 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão com avanço de 0,83%, aos 6.502,08 pontos, enquanto o Nasdaq fechou com ganho de 0,98%, aos 21.707,69 pontos.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, a expectativa crescente de cortes de juros pelo Fed, reforçada por sinais de desaquecimento no mercado de trabalho, pode aliviar os rendimentos de curto prazo e abrir espaço para melhora no apetite por risco. Para ela, esse movimento tende a sustentar o mercado acionário caso o payroll confirme a desaceleração.

Após registrarem forte rali na véspera, as ações da Alphabet, controladora da Google, e da Apple seguiram no azul no fechamento do pregão desta quinta, mas com altas mais tênues, de 0,71% e 0,55%, respectivamente. Executivos da Amazon (+4,29%), Microsoft (+0,52%), Meta (+1,57%), além do CEO da empresa dona dos iPhones, Tim Cook, participam de evento sobre inteligência artificial (IA) na Casa Branca nesta quinta.

A CEO da AMD, Lisa Su, também presente em evento do governo americano, disse que a companhia está tentando "acelerar a liderança em IA para os EUA e, certamente, achamos que este governo tem feito muito nesse sentido". A Seaport Research Partners também rebaixou a recomendação do papel da empresa de "compra" para "neutra". A AMD fechou em queda de 0,21% e a Nvidia subiu 0,61%

Com reflexos de seu balanço divulgado na quarta-feira, que trouxe projeções fracas para o 3º trimestre, a Salesforce cedeu 4,85%. Após resultados trimestrais aquém das expectativas, a Figma despencou 19,92%, enquanto, na contramão, a American Eagle saltou 37,96% com boas projeções de vendas para o 2º semestre do ano.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar