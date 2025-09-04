Bolsas de NY fecham em alta com apostas em corte de juros pelo Fed após dados de emprego

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,77%, aos 45.621,29 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão com avanço de 0,83%, aos 6.502,08 pontos, enquanto o Nasdaq fechou com ganho de 0,98%, aos 21.707,69 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 4, ganhando fôlego ao longo da tarde com o recuo nos juros dos Treasuries. Investidores repercutiram a desaceleração da contratação pelo setor privado em agosto nos Estados Unidos, um sinal de fraqueza do mercado de trabalho que pode levar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a reduzir os juros na reunião deste mês. O mercado segue na expectativa, agora, pelo payroll (dado de emprego dos EUA), que será divulgado na sexta-feira, 5.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, a expectativa crescente de cortes de juros pelo Fed, reforçada por sinais de desaquecimento no mercado de trabalho, pode aliviar os rendimentos de curto prazo e abrir espaço para melhora no apetite por risco. Para ela, esse movimento tende a sustentar o mercado acionário caso o payroll confirme a desaceleração.

Após registrarem forte rali na véspera, as ações da Alphabet, controladora da Google, e da Apple seguiram no azul no fechamento do pregão desta quinta, mas com altas mais tênues, de 0,71% e 0,55%, respectivamente. Executivos da Amazon (+4,29%), Microsoft (+0,52%), Meta (+1,57%), além do CEO da empresa dona dos iPhones, Tim Cook, participam de evento sobre inteligência artificial (IA) na Casa Branca nesta quinta.

A CEO da AMD, Lisa Su, também presente em evento do governo americano, disse que a companhia está tentando "acelerar a liderança em IA para os EUA e, certamente, achamos que este governo tem feito muito nesse sentido". A Seaport Research Partners também rebaixou a recomendação do papel da empresa de "compra" para "neutra". A AMD fechou em queda de 0,21% e a Nvidia subiu 0,61%

Com reflexos de seu balanço divulgado na quarta-feira, que trouxe projeções fracas para o 3º trimestre, a Salesforce cedeu 4,85%. Após resultados trimestrais aquém das expectativas, a Figma despencou 19,92%, enquanto, na contramão, a American Eagle saltou 37,96% com boas projeções de vendas para o 2º semestre do ano.