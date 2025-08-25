Raquel Brito vira alvo de inquérito e é ouvida em delegacia

Raquel Brito é irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito / Crédito: Reprodução/Instagram @raquelbritoofc

A influenciadora Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, virou suspeita em um inquérito da Delegacia do Consumidor de Salvador que investiga crimes de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro. Na manhã desta segunda-feira, 25, a blogueira compareceu para ser ouvida na sede da delegacia, na avenida Carlos Gomes, segundo informações da TV Bahia. O inquérito é resultado de um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que abriu procedimento para que Raquel fosse investigada por divulgar plataformas de jogos, conhecidas como ‘jogo do tigrinho’, que oferecem altos ganhos financeiros aos usuários nas suas redes sociais, onde acumula mais de 350 mil seguidores.

Ao chegar na delegacia nesta segunda, Raquel não falou com a imprensa. Na época do pedido do MP-BA pela investigação, ela se pronunciou nas redes sociais. "Mídia suja demais! Nunca pratiquei estelionato, não seria agora que me meteria nisso", escreveu em um stories publicado na sua conta do Instagram. Em pronunciamento ao Correio, o MP-BA informou que tinha requisitado à Delegacia do Consumidor a instauração de um inquérito policial para investigar o caso.