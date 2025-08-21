Quem é Bia Miranda, "neta da Gretchen" envolvida em acidente polêmico

Quem é Bia Miranda, "neta da Gretchen" envolvida em acidente polêmicoCom 5 milhões de seguidores no Instagram, influencer se envolveu em acidente com Porsche em São Paulo. Conheça outras polêmicas de Bia Miranda
Nesta quarta-feira, 20, os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, se envolveram em um acidente de carro na Avenida Brigadeiro Faria Lima em São Paulo.
O Porsche do casal de namorados ficou destruído após colidir com outro veículo e atingir um poste de semáforo.
Acidente com Porsche na Faria Lima: o que aconteceu com Bia Miranda
O acidente ocorreu por volta das 6h30, quando, segundo o motorista do outro veículo, o Porsche teria ultrapassado o sinal vermelho e o acertado em cheio.
Samuel Sant’anna, que estava na direção do veículo em questão, chegou a postar fotos de uma balada a que teria ido antes. Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, ele já tinha saído do local, e, por isso, não fez o teste do bafômetro.
Bia Miranda, que se encontrava no banco do passageiro do Porsche, postou um vídeo nas redes sociais comentando o acidente. "O carro do senhorzinho é lixo, a gente arca com a responsabilidade", disse.
A influencer reforçou que nem ela e nem Gato Preto teriam se machucado. "Não sei quem está errado ou quem está certo, só sei que, graças a Deus, ninguém se machucou", completou.
Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o exato momento do acidente em que o Porsche avança o sinal vermelho e colide com o outro veículo. Ainda na mesma publicação, Bia disse que não viu nada, pois “estava no celular na hora” e que viu “apenas a batida”.
Segundo nota de esclarecimento publicada em seu perfil do Instagram, Bia não teve participação na condução do veículo. Além disso, a nota destacou que todo a assistência e amparo necessário às vítimas serão prestados. Até o momento, não houve atualizações do caso.
Quem é Bia Miranda? Influencer se tornou conhecida por ser “neta de Gretchen”
Bia Miranda começou a ganhar notoriedade em 2022 ao participar do reality show “A Fazenda", em que conquistou o segundo lugar. Anunciada como a “neta” de Gretchen, Bia começou uma carreira de influenciadora, acumulando 5 milhões de seguidores no Instagram.
Apesar disso, ela não é neta biológica de Gretchen. O título se refere ao fato de que Thammy Miranda, filho de Gretchen, teve um breve namoro com Jenny Miranda, mãe de Bia, em 2010.
A partir desse relacionamento, Gretchen decidiu adotar Jenny, na época com 17 anos, mas o processo não foi concluído por brigas familiares. Apesar disso, Gretchen segue considerando Bia como sua “neta”.
Em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha”, a artista explicou sua relação com Bia. “Na verdade, ela não é da minha família de sangue, mas é uma pessoa que considero muito, é uma pessoa muito sofrida. Sempre que posso, procuro dar minha assistência, principalmente de carinho, psicológico e emocional. Mas para ela! É só para ela”, disse.
Depois de sua participação na décima quarta temporada do reality show A Fazenda, em que saiu como vice-campeã, Bia Miranda anunciou a gravidez de seu primeiro filho, Kaleb, fruto de uma relação com o DJ Rafael Buarque.
O casal se separou em meio a uma série de acusações públicas, nas quais Bia afirmou que o ex-companheiro impedia visitas ao filho, o que foi negado por Buarque. Em seguida, Bia assumiu o relacionamento com Gato Preto, do qual nasceu a segunda filha de Bia, Maysha, em 2024.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente