Unicef defende PL para proteger crianças na internet: "Riscos graves"

O Projeto de Lei 2.628/2022, em tramitação na Câmara, é uma proposta construída com especialistas e sociedade civil. Ele busca proteger crianças e adolescentes e responsabilizar as plataformas pelos riscos e danos / Crédito: Reprodução/Deyvison Teixeira

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) se manifestou pela aprovação do Projeto de Lei (PL) 2628/2022, em discussão na Câmara dos Deputados. O PL trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Para a organização, a legislação pode garantir avanços na proteção dessa população na internet. Luiza Teixeira, especialista em Proteção contra Violências do Unicef no Brasil, explica que a exposição pode trazer riscos graves a crianças e adolescentes.