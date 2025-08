Adolescente confessa ter matado prima de 4 anos em Minas Gerais

O caso aconteceu na madrugada do domingo, 3, em Barbacena. A criança, encontrada com lesões, teve causa da morte identificada como asfixia

Um jovem de 16 anos confessou a autoria do assassinato da prima de 4 anos, após a criança ser encontrada morta com ferimentos de tesoura. A ocorrência foi registrada na madrugada do último domingo, 3, em Barbacena, Minas Gerais.

A vítima, chamada Helena, também apresentava lesões cortocontusas e contusas superficiais. Em entrevista à TV Integração, a delegada responsável pelo caso, Vanessa Toledo, afirmou que os cortes eram “possivelmente compatíveis com tesoura”, mas que não foram os causadores da morte.

Adolescente confessa ter matado prima: Polícia Militar foi acionada após desaparecimento



O menor de idade, que morava em uma residência localizada acima do imóvel do tio, teria utilizado uma cópia da chave para entrar. Em seguida, entrou no quarto da prima, a golpeou com uma tesoura e asfixiou a criança.

Ele teria ainda deslocado o corpo da menina até um matagal e tentou queimá-la com um isqueiro, saindo do local ao não conseguir. A Polícia Militar foi acionada após o desaparecimento de Helena ser notado, mas não conseguiram encontrá-la.