Homem preso por dar 61 socos na namorada diz ter sido agredido em presídio

Eduardo Cabral foi preso preventivamente e transferido para um presídio em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O ex-jogador de basquete 3x3, Eduardo Cabral, preso em flagrante no dia 26 de julho por tentativa de feminicídio, afirmou ter sido agredido por policiais penais. O atleta está preso preventivamente após dar 61 socos na então namorada, Juliana Garcia, no elevador de um condomínio residencial em Natal, capital do Rio Grande do Norte. LEIA TAMBÉM: Criminosos com uniformes da Polícia Civil matam homem a tiros e deixam outro ferido em Fortaleza

"A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia", diz a nota da Seap”, enviada ao portal potiguar. Vítima poderá ter sequelas, afirma cirurgião Juliana Garcia, agredida com 60 socos dentro de um elevador em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, poderá ter sequelas. A informação foi confirmada pelo cirurgião-dentista Kerlison Paulino, responsável pela cirurgia de restauração, em entrevista coletiva realizada após o procedimento. Segundo Kerlison, a vítima teve múltiplas lesões nos ossos da face, com ferimentos na mandíbula, maçã do rosto e maxilar, além de um trauma nasal. A agressão também teria fragmentado várias partes do rosto da mulher, o que deve dificultar a plena recuperação. As informações são da TV Ponta Negra Rio Grande do Norte.