Guia relata últimos momentos de Juliana Marins no Monte Rinjani

O guia Ali Musthofa, de 20 anos, que acompanhava a brasileira Juliana Marins , de 26, durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, relatou os últimos instantes em que a viu com vida.

Segundo Ali, Juliana demonstrava cansaço extremo no percurso. "Ela era a mais lenta, estava muito cansada. Disse para ela esperar ali enquanto eu checava os outros. Quando voltei, ela não estava mais lá", contou segundo apuração do G1 Rio de Janeiro.

Mesmo após a queda, Musthofa manteve esperança de encontrá-la com vida. Ele relatou que permaneceu no local por dois dias, acompanhando as buscas e gritando para que ela não se movesse.

“Não tive intenção de abandonar ninguém. Só queria garantir a segurança de todos. Falei com a família dela na Embaixada do Brasil. O pai dela me disse: ‘você matou minha filha’. Vou aceitar as consequências. Fiz o máximo para salvá-la, mas Deus quis outra coisa”, declarou ele no podcast.

Relembre o caso Juliana Marins

Juliana caiu na cratera do Rinjani no sábado, 21 de junho. Dois dias depois, drones térmicos localizaram a brasileira com sinais de vida. No entanto, as equipes de resgate só conseguiram alcançar o local na terça-feira, 24, quando ela já estava sem vida.