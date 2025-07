Enem 2025: Inep publica resultados de recursos de atendimento especial

Os resultados finais dos recursos referentes às solicitações de atendimento especializado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão disponíveis na Os resultados finais dos recursos referentes às solicitações de atendimento especializado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão disponíveis na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os resultados devem ser consultados com a senha do portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. O atendimento especializado garante recurso de acessibilidade para participantes que comprovem a necessidade, como pessoas com deficiência (PCD), gestantes, lactantes, pessoas idosas, estudante em classe hospitalar, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou outra condição específica. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Provas O Inep aplicará as provas em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da federação. De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.

A exceção ocorre devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), na capital paraense, no período da aplicação regular do Enem 2025. O exame é constituído de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia de provas terá duração de 5 horas e 30 minutos e avaliará as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio: língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física, história, geografia, filosofia e sociologia.

No segundo dia de provas, os candidatos serão testados nas provas de matemática, química, física e biologia. Orientações O Inep criou uma página eletrônica com as principais orientações para os participantes do Enem. De forma resumida os candidatos também podem conferir as perguntas mais comuns e as respectivas respostas sobre a realização do Enem.

O participante deve acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do seu local de prova pelo Página do Participante. A data de liberação do Cartão de Confirmação da Inscrição pelo Inep no mesmo endereço eletrônico ainda será divulgada. Enem O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).